Un enigmático Mazón sorprende con sus giros de guion y aleja el foco del interrogatorio del PP a Sánchez en el Senado

¿Por qué es importante? Envuelto en una situación insostenible para su futuro político, desde el PP guardan silencio públicamente mientras en privado ya se habla de alguien "corrosivo" para la formación y se le descarta como futuro candidato a la reelección como presidente de la Generalitat valenciana.

Carlos Mazón se ha convertido en un quebradero de cabeza para todos. Las víctimas le insultaron en un funeral de Estado al que se empeñó en acudir pese al rechazo de quienes perdieron a sus familiares durante la DANA. En el PP, miembros de la formación ya le ven como alguien "corrosivo" ante un Alberto Núñez Feijóo que guarda silencio tras presenciar en directo los improperios contra uno de sus líderes regionales.

Un ejemplo de lo "corrosivo" que es Mazón pudo verse este jueves, cuando Mazón se paró hasta en tres ocasiones a hablar con los medios de comunicación mientras en el Senado se estaba interrogando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alejando el foco de una comisión de investigación en la que los 'populares' habían depositado grandes esperanzas para erosionar la figura del jefe del Ejecutivo.

Porque sí, aunque Mazón se empeñase en decir que en sus palabras no había "noticia política", la realidad es que todo lo que dijo lo era. Es noticia que se muestre tan dispuesto a hablar con los medios de comunicación tras un año dando la espantada por respuesta cuando se le pregunta por sus responsabilidad en la gestión de la DANA que se llevó la vida de 229 valencianos el 29 de octubre de 2024. Es noticia que se "haga cargo" de lo ocurrido en el funeral y que reconociese que "no deja de pensar en lo que significa y en lo que han significado estos días", dando a entender un primer signo de asumir la gravedad de lo ocurrido. Es noticia su anuncio de un periodo de "reflexión", su intención de comparecer en los próximos días y de hacer "una interpretación sobre lo ocurrido". Y por último, es noticia que Mazón anuncie -al fin- su intención de hablar con las víctimas, si bien no ha especificado con qué víctimas hablará, ni cuándo lo hará.

El espejismo de 45 minutos en el que parecía que Mazón dimitiría mientras crece el silencio ensordecedor de Feijóo

Será ahí cuando, según Mazón, "desarrollará y detallará mejor lo que significó todo" lo que ocurrió en el funeral. "Nos llega al corazón", admitió, un año después de lo ocurrido, el líder regional. Este viernes, por el momento el único acto que tiene Mazón en su agenda es una reunión de trabajo con el equipo directivo de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital.

El PP cree que "no es el momento" de hablar del futuro de Mazón

Habrá que esperar para conocer si esta 'nueva' versión de Mazón nos sorprende con un nuevo anuncio o si guarda silencio en la víspera de la esperada declaración de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él en 'El Ventorro' aquel 29 de octubre durante casi cuatro horas, el próximo lunes 3 de noviembre ante la jueza que investiga las causas de la catástrofe.

En el PP, mientras tanto, guarda silencio. Fuentes de la formación reconocían a laSexta este jueves que Mazón se ha convertido en alguien "corrosivo" para ellos. Además, creen que en la restauración emocional de las familias de las víctimas no es posible con Mazón como presidente de la Generalitat valenciana. Sin embargo, los principales cargos 'populares' guardan silencio.

Uno de los 'pesos pesados' que sí ha comentado algo concreto de la situación de Mazón es Miguel Tellado, secretario general del PP, que opina que "no ha llegado el momento" todavía de decidir si Mazón será candidato en las próximas elecciones en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, las fuentes 'populares' consultadas por laSexta asumen desde hace meses que Mazón no repetirá como candidato a presidir el Govern.

Todos los escenarios posibles

Son los grises que vive un PP al que la situación de Mazón se le está haciendo bola. No hace falta más que mirar cómo ha ido virando la posición de Feijóo a lo largo de este año, en el que ha llegado a decir que estaba "orgulloso" de la labor de su líder regional al frente de la reconstrucción tras la DANA. Después de eso, ha admitido en publico que Mazón no estuvo a la altura y que no cabían "más equivocaciones". En su declaración más reciente, instaba a su compañero a dar "las respuestas que sean necesarias".

La preocupación por Mazón crece en las filas del PP en las que ya se le define como un "actor corrosivo"

Desde el entorno de Mazón descartan que tenga previsto presentar su dimisión, lo que abre la puerta a tres escenarios posibles: anunciar que no se presenta a la reelección como presidente de la Comunitat Valenciana, dejar el cargo pero mantener su acta de diputado y, así, su aforamiento; o no decir nada.

Cualquier opción es posible en el panorama de un Mazón que no ha dicho ni que vaya a dimitir ni que vaya a mantenerse en el cargo, simplemente que reflexionará. Y mientras, en el PP, mantienen a este agente "corrosivo" que ya les ha empañado su interrogatorio en el Senado a Sánchez y que ha presenciado, en primera persona, el veredicto de las víctimas de la DANA a un Mazón que ha dejado de estar entre las cuerdas a estar, directamente, sobre la lona.

