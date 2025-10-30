La preocupación por Mazón crece en las filas del PP en las que ya se le define como un "actor corrosivo"

El contexto Los familiares de las víctimas no querían que el president acudiera este miércoles al funeral de Estado por su pésima gestión al frente de la DANA, pero Mazón desoyó a las víctimas y acudió al funeral, lo que provocó que decenas de personas le gritaran "Mazón, dimisión" y "Mazón, asesino".

La preocupación en el PP aumenta tras los insultos recibidos por Carlos Mazón en el funeral de Estado, donde fue llamado "rata cobarde" y "asesino". Las familias de las víctimas, descontentas con su gestión, no querían su presencia, ya que la jueza del caso afirmó que las muertes podrían haberse evitado con un aviso más temprano. Mazón desoyó a las víctimas y asistió, lo que generó una reacción hostil. Fuentes del partido lo califican como "corrosivo" y consideran que su continuidad impide la restauración emocional de las familias. Aunque el PP niega cambios en su postura, Mazón no repetirá como candidato.

La preocupación en las filas del PP va en aumento tras los gritos de "rata cobarde" y "asesino" que recibió el president Carlos Mazón en el funeral de Estado.

Los familiares de las víctimas no querían que el president acudiera este miércoles al funeral de Estado por su pésima gestión al frente de esta tragedia, ya que, según la jueza que instruye el caso, las "muertes podrían haberse evitado", no así los daños materiales, si se hubiera avisado mucho antes a la población. El mensaje, según la magistrada, fue "tardío" y "errado".

Pero Mazón desoyó a las víctimas y acudió al funeral, lo que provocó que decenas de personas le gritaran "Mazón, dimisión" y "Mazón, asesino". Después de este tenso momento, la preocupación va en aumento en el PP.

Sin ir más lejos, en las últimas horas fuentes populares a laSexta han hablado de alguien "corrosivo" para las filas y para el partido. Además, hacen una reflexión y es que esa restauración emocional por parte de las familias de las víctimas no es posible con Mazón aún en ese cargo.

Precisamente este miércoles en el funeral de Estado era la primera vez que coincidían las tres variantes, Feijóo, Mazón, y las víctimas en un mismo espacio. Por tanto, era la primera vez que Feijóo era consciente in situ de la rabia y de cómo enfada Mazón a esos familiares.

Así, según ha podido saber laSexta, hubo un saludo breve entre Mazón y Feijóo, pero no hubo una conversación como tal. De hecho, hace tan solo unos días, cuando se conoció la última mentira de Mazón, que acompañó a la periodista Maribel Vilaplana a un parking tras su comida en 'El Ventorro' el 29 de octubre, el líder del PP pidió explicaciones al president.

"Se tendrá que dar todas las respuestas que sean necesarias y asumir en la comisión de investigación en las Cortes Valencianas y en la comisión de investigación del Senado todas las preguntas que se puedan formular" y que "eso lo tendrá que responder el señor Mazón".

Sin embargo, desde el PP niegan que su postura haya cambiado respecto a Mazón porque desde hace meses asumen que no repetirá como candidato para la Generalitat Valenciana. Lo que consideran tanto la dirección como los populares es que el president de la Generalitat Valenciana tiene que dar explicaciones porque las víctimas se lo merecen. El propio Mazón ha dicho este jueves que en los próximos días va a comparecer. Todo apunta que no será para anunciar su dimisión, sino más bien para decir que no revalidará como candidato 'popular'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.