Page explica si habló con Mazón durante el funeral de Estado: "Se me pasaban cosas por la cabeza, pero la situación era tensa"

Los detalles El presidente de Castilla-La Mancha, que estuvo sentado al lado de Carlos Mazón durante el funeral de Estado por la DANA, ha reconocido que no tuvieron ocasión de "comentar nada".

Emiliano García-Page ha hablado en laSexta Xplica sobre cómo vivió el funeral de Estado por la DANA, que se celebró en Valencia un año después de la tragedia, desvelando si tuvo ocasión de hablar con Carlos Mazón.

El presidente de Castilla-La Mancha ha reconocido que, aunque estuvieron sentados juntos, no cruzó prácticamente ninguna palabra con él. "Me senté antes y cuando él entró ya empezó la gente a gritar", ha recordado, señalando que prefiere no reproducir todo lo que se pudo escuchar allí en ese momento.

"La situación era tensa para todo el mundo, sinceramente", ha confesado, dejando claro que esto hizo que no tuviesen ocasión de poder comentar nada.

Pese a esto, ha señalado que es cierto que a él se le pasaron cosas por la cabeza que poder decirle al presidente de la Comunidad Valenciana, que decidió acudir al funeral a pesar de que las víctimas le habían dejado claro en más de una ocasión que no le querían allí. Sin embargo, ha reconocido que la situación "era tan tensa" que era imposible hablar.

"No quería distraer la atención de los familiares", ha aclarado, añadiendo que quería evitar que pensaran que ellos dos estaban teniendo algún tipo de conversación. "Lo que procedía era escucharles", ha zanjado.

