Edu Galán, tajante sobre el PP y las pensiones: "Tiene una fuga de agua alucinante"

Edu Galán ve "muy categórico" que Feijóo quiera zanjar la crisis abierta en el Partido Popular por las pensiones con un "y se acabó" y lo compara con el "aquí no hay nada que ver" de 'Agárralo como puedas'.

El Partido Popular sigue enredado en el lío de las pensiones. Hoy sus principales protagonistas, Ester Muñoz y Alberto Núñez Feijóo volvían a abordar el tema.

Mientras el líder del PP aseguraba que las pensiones "son innegociables" e intentaba zanjar la cuestión con un tajante "se acabó", la portavoz afirmaba que las pensiones están "garantizadas" para los pensionistas de hoy y se comprometía a garantizar "la solvencia del sistema para que los jóvenes del futuro las tengan garantizadas".

"Me parece muy categórico decir 'y se acabó' y 'aquí no hay nada que ver', como en 'Agárralo como puedas'", comenta Edu Galán para el que el PP "tiene una fuga de agua alucinante" con las pensiones.

Por otro lado, recuerda que "Vox va a estar sacando este tema con ese mismo carácter de privatizar las pensiones".

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