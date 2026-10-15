Así es el Himars, el nuevo misil de Marruecos con suficiente alcance para llegar al sur de España

Marruecos estaría ultimando la compra de misiles Himars a Estados Unidos, un armamento que cuesta dos millones de euros por unidad, puede ser lanzado a 85 kilómetros por hora y tiene un alcance de 300 kilómetros.

Marruecos podría estar a punto, o al menos negociando, la compra de misiles balísticos en lo que supondría un salto cualitativo en lo que respecta a armamento para el Ejército marroquí.

Esto formaría parte del proceso para estrechar la alianza con Estados Unidos e Israel, lo que incluiría la compra de estos misiles Himars al país norteamericano.

Este tipo de misil cuesta dos millones de euros por unidad y se lanzan desde un camión a una velocidad de 85 kilómetros por hora, con un alcance de unos 300 kilómetros de distancia.

Esto significa que el sur de la península estaría dentro del radio de alcance de este nuevo armamento, si bien no existe ningún indicio de que Marruecos pretenda atacar a España.

De este modo, Marruecos se convierte en el país de África que más gasta en armas de todo el continente, solo a la altura de Argelia.

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