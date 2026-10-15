Trump recula y anuncia que la ejecución del atacante de Fort Hood no se retransmitirá en directo por respeto "a la gente de buena voluntad"

Sí, pero... A pesar de su decisión, el presidente de EEUU sigue estando a favor de que se emitiera el fusilamiento de Nidal Malik Hasan: "Habría sido un poderoso disuasorio porque el mundo entero habría sido testigo de cómo América lidia con terroristas y escoria".

Donald Trump ha reconsiderado su decisión de retransmitir en directo la ejecución de Nidal Malik Hasan, condenado por matar a 13 militares en 2009. Inicialmente, Trump defendió la emisión como un "poderoso disuasorio", pero retrocedió ante el revuelo generado, alegando respeto por quienes prefieren no presenciar la ejecución. Aunque el evento no será transmitido, las familias de las víctimas podrán asistir. Hasan será el primer ejecutado por fusilamiento en EE. UU. desde 1945, según un funcionario del Pentágono. Estas ejecuciones públicas son raras, con países como Irán y Afganistán aún practicándolas.

Donald Trump ha dado marcha atrás. Ha reculado. En esta ocasión ha sido por la decisión de retransmitir en directo la ejecución, el fusilamiento, de Nidal Malik Hasan, psiquiatra militar condenado a muerte por matar a tiros a 13 militares en la base de Fort Hood en 2009. El presidente de EEUU, viendo el revuelo montado por su idea de emitir en directo el 3 de diciembre cómo mataban a tiros en directo, ha dicho que no por, afirma, "respeto a la gente de buena voluntad".

"Hay mucha gente muy buena y con muy buena voluntad que preferiría no verle morir, ya sea a través de Internet o de cualquier otro medio visual", ha expuesto en redes sociales.

Sin embargo, ha hecho un matiz. Porque él sí quería que se retransmitiera. Porque él, a voto particular, no está en contra de que se emita cómo se mata a una persona: "Habría sido un poderoso disuasorio porque el mundo entero habría sido testigo de cómo América lidia con terroristas y escoria".

Así pues, un pelotón de fusilamiento ejecutará a Hasan el 3 de diciembre en "un evento que no será retransmitido" pero al que las familias de los fallecidos podrán acudir en persona si así lo desean: "Merecen ser testigos de cómo se hace justicia".

Primer fusilamiento en EEUU desde 1945

La decisión final, después de una confirmación de un funcionario del Pentágono en la que afirmó a Reuters que se iba a "retransmitir en directo". En la que se confirmó además que Hasan iba y va a ser la primera persona ejecutada por fusilamiento en EEUU desde 1945.

Pete Hegseth, secretario de Defensa, defendió la decisión y la justificó porque el pueblo de EEUU "necesita entender que existen consecuencias graves para este tipo de actos".

Porque estaba tremendamente orgulloso y feliz de poder ver en directo su muerte y de que se emitiera para todo aquel que quisiera verlo: "Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo y de que sea público".

Las ejecuciones públicas se han vuelto extremadamente inusuales en todo el mundo. Entre los países que se sabe que las llevan a cabo en años recientes figuran Irán y el Afganistán gobernado por los talibanes.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido