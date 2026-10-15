De casi 10.000 kilos y un radio de explosión de 1,6 kilómetros: así es la 'madre de todas las bombas' con la Trump amenaza a Irán

Los detalles El presidente de EEUU ya ha avisado a los iraníes con usar un arma que transporta un avión C-130 y que un GPS guía hacia su objetivo una vez se suelta gracias a un paracaídas. Ya la utilizó en 2017, en un ataque sobre bases del ISIS en Afganistán.

La "MOAB", conocida como "la madre de todas las bombas", es el proyectil no nuclear más destructivo de Estados Unidos. Donald Trump ha utilizado esta amenaza para intimidar a Irán. Este artefacto es transportado por un avión C-130 y liberado con un paracaídas, siendo guiado por GPS hasta detonar justo antes de tocar el suelo. Con una longitud de nueve metros y un peso de casi 10.000 kilos, su principal efecto es una ola explosiva que se extiende por 1,6 kilómetros. Según la CNN, Trump ha considerado usarla en Irán, aunque ha declarado que no habrá ataques antes de las elecciones de medio mandato. Sin embargo, su imprevisibilidad deja abierta la posibilidad de un ataque previo.

'La madre de todas las bombas'. La 'MOAB', por sus siglas en inglés. Es el proyectil no nuclear más destructivo que tiene EEUU. Es lo que ha usado Donald Trump para amenazar a Irán. En ese tono apocalíptico que tanto parece gustarle, el ocupante de la Casa Blanca, molesto hace días por no recibir el Nobel de la Paz, ha avisado a los iraníes con lo que puede estar por caer desde el cielo.

Es un avión C-130 el que transporta la bomba para, posteriormente, soltarla con la ayuda de un paracaídas y para finalmente sea un GPS el que la guíe hasta explotar justo antes de tocar el suelo.

Tiene un longitud de nueve metros, pesa casi 10.000 kilos y es un gran arma que tiene poco poder de destrucción profundo. Sin embargo, resulta devastadora en superficie.

El motivo, que su principal efecto es una ola de explosión masiva que se extiende por un radio de 1,6 kilómetros.

Así es 'la madre de todas las bombas'. Así es un arma que, según la 'CNN', Trump tiene intención de usarla sobre Irán habiendo puesto ya en la mesa varios planes para su utilización.

Lo que no se sabe es cuándo se podría activar tal operativo. Trump, hace apenas una semana, alejó que no iba a haber ataque alguno sobre Irán hasta después de las elecciones. "Estamos manteniendo conversaciones productivas. No les atacaremos antes de las 'midterms", afirmó.

Pero es Trump. Un Trump que suele ser impredecible y que ya juega con la idea de lanzar la 'MOAB' sobre Irán. De repetir en el país persa lo que ya bajo su mandato hizo en 2017 con posiciones del ISIS en Afganistán.

"Todo el mundo sabe lo que hice. Lo que hago es autorizar a mi Ejército", dijo hace nueve años sobre tal ofensiva.

Ahora, todo puede volver a repetirse según informan desde la 'CNN'. Apuntan a que ya hay varios planes sobre la mesa para un ataque que, según Trump, sería después de las elecciones de medio mandato... aunque quizá sea antes. Así es él.

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