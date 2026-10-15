"Antes regalábamos tabaco a los pasajeros": se cumplen 80 años de la llegada de las azafatas a los vuelos comerciales en España

Los detalles El 15 de octubre de 1946 salió de España el primer vuelo con tripulantes de cabina. Era un trayecto Madrid-Buenos Aires que tuvo hasta tres escalas.

La aviación comercial ha experimentado una evolución significativa en el último siglo, destacando el papel de las azafatas. En España, las primeras tripulantes de cabina aparecieron hace 80 años, en 1946, durante un vuelo de Madrid a Buenos Aires. Pilar, Marichín, María José y Ana fueron las pioneras, encargadas de atender a los pasajeros y repartir comidas. Un año después, Fernando Castillo se unió como el primer azafato. Hoy, Carolina Viñé y Marta Padreny, las azafatas más veteranas de Iberia, han presenciado cambios notables, como la mejora en las condiciones laborales y la introducción de pantallas para pasajeros. Marta se ha jubilado recientemente, mientras que Carolina lo hará el 23 de octubre.

El mundo de la aviación comercial ha evolucionado a pasos agigantados en el último siglo, y buena muestra de ello ha sido el papel que en las últimas décadas han jugado las azafatas. Hace 80 años, las tripulantes de cabina irrumpieron en España.

Todo se remonta al 15 de octubre de 1946 en un vuelo Madrid-Buenos Aires. El viaje tuvo hasta tres escalas y los pasajeros pagaron 11.435 pesetas por sus billetes, una cantidad muy poco accesible para la mayor parte de la población de la época.

Pilar, Marichín, María José y Ana fueron las primeras azafatas españolas y realizaron ese trayecto. Eran las únicas trabajadoras de la aerolínea que hace 80 años sabían inglés. Las cuatro venían de familias acomodadas. Entre sus labores, además de tranquilizar a los 28 pasajeros que iban a bordo, estaba la función de repartir una caja con pollo frito, tortilla, huevo duro y bombones. Un año más tarde, en 1947, se incorporó el primer azafato. Era Fernando Castillo, camarero de un restaurante de lujo de Madrid que cambió el salón por los aviones.

Ocho décadas después, laSexta ha estado con Carolina Viñé y Marta Padreny, las dos tripulantes de cabina más veteranas de Iberia. Ellas han visto cómo su profesión se transformaba radicalmente. "Antes se fumaba, regalábamos tabaco a los pasajeros que iban en business", relata Carolina.

Pero si algo ha facilitado la vida del personal de tripulación ha sido la incorporación de las pantallas para los pasajeros. "Ahora dan menos guerra", expone Marta Padreny.

También se han transformado, y para bien, las condiciones de trabajo de las azafatas. Cuando empezaron, Marta y Carolina se turnaban para dormir en los vuelos largos y descansaban en la última fila del avión. Ahora disponen de una pequeña habitación para poder conciliar el sueño separadas de los viajeros.

Marta Padreny acaba de realizar su último vuelo antes de su jubilación y se ha despedido por última vez de los pasajeros. Por su parte, Carolina Viñé lo hará el próximo 23 de octubre. De esta forma, se marchan dos azafatas que han sido protagonistas y testigos de cómo han cambiado los vuelos comerciales en España desde los años 80.

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