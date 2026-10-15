Así se protege el Ministerio de Defensa ante agresiones de sus soldados, gritos de "a por los rojos" o conversaciones sobre dar "golpes de Estado"

Los detalles Si hay civiles implicados, el Ministerio de Defensa lo pasa a la justicia ordinaria y, si se producen en una base militar, van a justicia militar.

Recientemente, 'eldiario.es' ha revelado audios de tres militares en Ceuta riéndose de las palizas a migrantes, lo que ha llevado al Ministerio de Defensa a iniciar una investigación. Este incidente se suma a otro vídeo de militares gritando consignas con Vito Quiles, también bajo investigación. Las pesquisas varían según los implicados: si hay civiles, se remiten a la justicia ordinaria; si son en bases militares, a la justicia militar. En casos de delitos con civiles o militares retirados, se trasladan a lo Penal. Defensa expulsa a unos 60 militares al año por faltas graves, aunque no proporciona cifras exactas de investigaciones abiertas.

Hasta tres militares de servicio en Ceuta riéndose de sus palizas a migrantes y de cómo los engañan para agredirles. Así lo muestran los audios infames que ha desvelado este jueves 'eldiario.es'. En ellos se escuchan risas, acoso, humillación y agresiones. Por su parte, Defensa ha dicho que ya lo están investigando.

Pero, ¿cuántos militares son expulsados por actitudes espantosas como esas? Estos audios se suman a otro vídeo conocido esta misma semana en la que varios militares gritan "a por los rojos" con el agitador ultra Vito Quiles que el Ejército de Tierra también está investigando. ¿Cómo son esas investigaciones? ¿Llegan realmente a algo? ¿Tienen protección especial? Así se defiende Defensa.

Las investigaciones llegan a diferentes sitios según lo que se investigue. Si hay civiles implicados, como en el caso de Ceuta, Defensa lo pasa a la justicia ordinaria. Y si se producen en una base militar van a justicia militar.

Así ocurrió con un vídeo que mostraba a soldados españoles golpeando a prisioneros en Irak. Lo publicó 'El País' en 2013, defensa lo investigó y lo escaló, pero el tribunal lo archivó porque no podía identificar a los implicados.

La investigación pasa de Defensa a lo Penal si hay delitos con civiles implicados y también si los militares están retirados. Esto fue lo que pasó con los que en un chat hablaban de dar "golpes de Estado" y de "fusilar a 26 millones de personas". Se trasladó a la Fiscalía y esta lo archivó porque era un chat privado y no vio delito de odio.

Hay otros casos que directamente se quedan en el Ministerio de Defensa, que se encarga de poner sanción. Uno de ellos fue el de un sargento de la Armada que publicaba vídeos con el uniforme y en su oficina militar cargando contra la monarquía y los partidos políticos. Fue expulsado por saltarse el deber de neutralidad política.

Defensa no da el dato exacto de cuántas investigaciones tiene abiertas, pero una media de 60 militares al año son expulsados por faltas muy graves.

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