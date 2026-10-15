Altercados en Pamplona por la gira del agitador ultraderechista Vito Quiles

Los detalles Decenas de agentes han tenido que intervenir, estableciendo un doble cordón policial y lanzando pelotas de goma.

La gira del agitador de extrema derecha Vito Quiles ha generado altercados en Pamplona, donde está programado un acto para la tarde de este jueves. Antes de la llegada de Quiles se han producido enfrentamientos entre los seguidores del agitador y centenares de manifestantes antifascistas que, previamente, habían programado una manifestación.

Ante esta situación, decenas de agentes han tenido que intervenir, estableciendo un doble cordón policial y lanzando pelotas de goma.

Los manifestantes antifascistas han respondido quemando contenedores y obstruyendo la vía pública con mobiliario urbano a modo de barricada. Asimismo, se ha producido lanzamiento de piedras hacia los agentes.

*Noticia en ampliación.

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