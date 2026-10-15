Defensa envía a la Fiscalía nueva información de agresiones a migrantes en Ceuta por parte de militares

¿Qué ha pasado? En unos audios publicados por 'elDiario.es', al menos tres militares describirían agresiones a migrantes "sin que se lo esperen" y tratos vejatorios de diversa índole.

El Ministerio de Defensa ha remitido al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía una noticia de 'elDiario.es' que revela supuestas conductas delictivas de militares contra migrantes en Ceuta. La información se añade a un informe previo de Amnistía Internacional sobre torturas y tratos degradantes tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos en julio. Los audios divulgados describen agresiones y vejaciones por parte de militares, especialmente de Regulares y la Legión. Defensa ha solicitado al Mando de Operaciones investigar para preservar el buen nombre de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Defensa informó este jueves que ha trasladado al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía una noticia publicada por 'elDiario.es' acerca de unos audios que desvelan supuestas conductas delictivas por parte de personal militar desplegado en Ceuta contra personas migrantes.

En un comunicado, Defensa ha confirmado que adjunta esta información a la documentación que ya había remitido al juzgado de guardia de Ceuta y a la Fiscalía. Según explica el departamento que dirige Margarita Robles, el envío se realiza "a los efectos oportunos y para preservar el buen nombre de las Fuerzas Armadas".

En ellos, los interlocutores, al menos tres, describen agresiones a migrantes "sin que se lo esperen" y tratos vejatorios de diversa índole. La actuación de Defensa se produce después de que, el pasado 30 de septiembre, ya anunciase que había remitido a la Fiscalía y al juzgado de guardia de Ceuta un informe de Amnistía Internacional en el que se denunciaban torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de miembros de las Fuerzas Armadas españolas contra personas migrantes que permanecen en Ceuta.

Esto habría ocurrido tras la entrada masiva que se registró desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, que provocó una situación de especial presión en la ciudad autónoma.

El documento de Amnistía señaló que los malos tratos parecían responder a un patrón y los habrían cometido en particular militares de unidades de Regulares y de la Legión.

Además, el Ministerio dijo entonces que había instado al Mando de Operaciones (MOE) a investigar y dilucidar posibles responsabilidades individuales, "para preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas".

"Sin guantes mola más, porque suena. Pero con guantes duele"

Decenas de migrantes llegados a Ceuta han denunciado palizas y tratos vejatorios por parte de patrullas de militares. En los audios publicados por el citado medio, al menos tres militares hablarían sobre lo que "mola" agredir a estos migrantes. "Sin guantes mola más, porque suena. Pero con guantes duele", asegura uno de ellos entre carcajadas.

La conversación que desvela 'elDiario.es' tiene lugar durante la noche del 21 al 22 de septiembre y ocurre en la carretera que colinda con el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes próximo a uno de los bosques de la ciudad autónoma, cuando un grupo de militares de servicio en Ceuta cumplía uno de sus turnos de vigilancia.

Según describe el medio, el batallón estuvo posicionado durante al menos 50 minutos en este punto; ante el poco movimiento que había en la zona, los soldados se relajaron y empezaron a describir actuaciones que realizan en la ciudad autónoma. Durante su charla, presumen de las palizas y prácticas vejatorias que han cometido miembros de las Fuerzas Armadas españolas contra migrantes llegados al enclave durante la entrada masiva de finales de julio. Todo, entre risas.

Estos militares reconocen haber participado en estas palizas, de forma directa o indirecta, a migrantes que no suponían ninguna amenaza para su patrulla. entre risas "A los dos que hemos llevado detrás del vehículo le hemos dicho: '¿Tenéis carta? ¿necesitáis tarjeta?", afirma uno, aludiendo al documento de identidad marroquí. Según este militar, en realidad no buscaban entregarles ninguna "tarjeta", sino que todo era un engaño. "El 'man' no se ha dado cuenta, porque le hemos dicho 'póngase detrás del vehículo' y se ha puesto así", dice uno de los militares. Es uno de sus compañeros quien acaba su historia: "Y se la he dado sin que se la espere. Porque lo he mirado a él... Y ¡pam!", añade.

En otro audio, estos militares hablan de lo que "mola" pegar a estos migrantes con o sin guantes. "Lo que pasa es que [pegar] sin guantes mola más. Sin guantes se escucha el 'plas", afirma uno, a lo que otro añade: "Sin guantes suena; con guantes, duele". Un tercero se suma a este 'debate': "Con guantes suena también". Por último, hay una de las personas que defiende que "hay que ser buenas personas; hay que usar guantes".

Otros fragmentos de estos audios recogen las supuestas agresiones que habrían llevado a cabo. "Me acerqué y digo, está lejos. Voy a intentar pegarle un guantazo y se va a ir para atrás. Y, digo, ¿qué hago para acercarme?", asegura uno de ellos, a lo que acaba diciendo, entre carcajadas: "Y le digo, ¡toma! Y, voy, y le digo ¡toma!".

"Las lágrimas se le han saltado y le digo, 'eh, ¿ahora estás llorando?", asegura uno, mientras que otro responde: "Es que parece que se las buscan, parece que les gusta cobrar". Esta persona esgrime uno de los motivos que dicen que les 'empujan' a responder con violencia a los migrantes: "¿Sabes lo que pasa? Es que ya nos toman de cachondeo si no hacemos nada. Verás como ya al siguiente día ya no nos...".

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