Nina, 93 años, tras ser desalojada por el Ayuntamiento de Madrid: "Me han sentenciado la vida a terminar donde no debo estar"

Mientras la Justicia ha dado la razón a Alejandro, que no tendrá que ser desalojado por el Ayuntamiento de Madrid, Más Vale Tarde habla con una vecina suya que sí salió de su apartamento para ser reubicada en una residencia.

Alejandro, de 80 años, le ha ganado una larga batalla judicial al Ayuntamiento de Madrid, que pretendía desalojarle de su casa para hacer unas obras. Finalmente, la Justicia ha determinado que el Ayuntamiento no tenía motivos para desalojarle, ni a él ni a los otros a los que había conseguido echar.

Más Vale Tarde ha tenido la oportunidad de hablar con otras personas que fueron desalojadas de este inmueble, que afirman sentirse engañados e incluso estafados y que todo este proceso incluso les ha afectado a la salud.

Una de ellas es Nina, una mujer de 93 años que expresa su enfado por toda esta situación: "Es la tristeza de llegar a esta edad y que te traten como si fueras tonta", afirma Nina, que añade que ellos fueron "decentes y creímos en alguien que no se merece nuestra creencia".

"Somos todos muy mayores, estábamos viviendo nuestros últimos años. Yo no puedo echar cuenta a largo tiempo, voy a cumplir 93 y lo único que quiero es vivir hoy", explica Nina, que tras su desalojo fue reubicada en una residencia.

Sin embargo, no dudaría en volver a su casa: "Que me lo dijeran ahora y empezaba a empaquetar", comenta la mujer, que salvo la ropa, que es lo único que le permitían traer a la residencia, desconoce el paradero del resto de sus cosas.

En sus condiciones, Nina no necesitaría una residencia, al encontrarse en buen estado de salud. Por ello, pide al Ayuntamiento de Madrid que "dé la cara" porque se sienten "completamente abandonados". "Me han sentenciado la vida a terminar donde no debo estar", sentencia.

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