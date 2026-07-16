La AUGC pide la dimisión de la directora y el DAO de la Guardia Civil: "Deberían asumir el daño que están haciendo a nuestra imagen"

El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Diego Madrazo, ha denunciado que hay "falta de transparencia" en la cúpula del Instituto Armado y ha asegurado que Llamas y González "pueden interferir en la investigación" del caso Leire Díez.

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, está declarando este jueves ante la Audiencia Nacional investigado por los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el denominado caso Leire Díez. Del mismo modo, la directora general del cuerpo, Mercedes González, comparecerá mañana, también en calidad de imputada, en la misma causa.

El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Diego Madrazo, ha hablado al respecto en una entrevista con Inés García en Al Rojo Vivo y ha pedido la dimisión de ambos dirigentes: "La culpabilidad la dictaminará el juez Pedraz, pero deberían asumir el daño que están haciendo a la Guardia Civil y a nuestra imagen".

Madrazo asegura que entre las asociaciones de guardias civiles se ve con "estupefacción" que González y Llamas sigan en sus respectivos cargos mientras comparecen ante la Audiencia Nacional: "Ningún director general ni ningún director operativo ha declarado nunca por hechos vinculados al ejercicio del cargo", ha expuesto.

También ha denunciado la "falta de transparencia" respecto a las actuaciones de la cúpula del Instituto Armado. Por ello, ha reclamado "un cambio de modelo en el que los representantes de los guardias civiles tengamos algo que decir y seamos un contrapeso eficaz ante lo que estamos viendo".

"Los máximos responsables de la institución pueden interferir en la investigación y no se establece un cese cautelar", ha advertido Madrazo, que, además, ha denunciado que los dirigentes están sometidos a un listón distinto al que se aplica al resto de integrantes del cuerpo. "Cuando un guardia civil está investigado porque presuntamente ha cometido un delito, se le cesa", ha concluido.

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