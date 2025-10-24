Premios Princesa de Asturias 2025, en directo | Sigue la ceremonia de entrega con la Familia Real desde Oviedo

🔴 En directo Los reyes Felipe y Letizia junto a sus hijas Leonor y Sofía presiden la ceremonia de entrega en la que Serena Williams, Mario Draghi o Eduardo Mendoza entre otros recogerán sus premios en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Todo preparado en el mítico Teatro Campoamor de Oviedo, sede habitual de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, unos galardones que este año recaen sobre Byung-Chul Han, Eduardo Mendoza, Douglas Massey, Graciela Iturbide, Serena Williams, el Museo Nacional de Antropología de México, Mary-Claire King y Mario Draghi.

A las 18:30 horas de este viernes 24 de octubre comenzará la gala de la ceremonia de esta 45 edición de los Premios Princesa de Asturias ya ha dejado momentazos como el de Serena Williams, galardonada en la categoría de Deportes, marcándose un baile en Oviedo al ritmo de las gaitas o hablando maravillas sobre los récords que podría conseguir Carlos Alcaraz.

La Familia Real ha estado disfrutando de Asturias durante las últimas horas en una semana de celebraciones como el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias o la imposición de las insignias a los galardonados, uno de los últimos eventos previos a esta gran ceremonia.

La ceremonia, minuto a minuto

En laSexta.com podrás vivir en directo la ceremonia de entrega mendiante la señal en streaming que se emitirá en esta misma página. Si no quieres perder detalle, recuerda que dará comienzo a las 18:30 horas, presidida por los reyes Felipe y Letizia junto a sus hijas la princesa de Asturias Leonor y la infanta Sofía.

La programación del evento indica que, en primer lugar, será la princesa Leonor de Borbón la encargada de abrir la ceremonia con su discurso inicial. A continuación, su padre el rey Felipe VI tendrá unas palabras para el público presente, como de costumbre.

Lista de galardonados en los Premios Princesa de Asturias 2025

Prepárate para la ceremonia con el listado completo de premiados en los Premios Princesa de Asturias 2025 que se entregan hoy:

