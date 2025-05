El filósofo y ensayista Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, uno de los pensadores más innovadores en la crítica de la sociedad actual, ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025.

Este es el primero de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XLV edición. A este premio optaban un total de 47 candidaturas de 16 nacionalidades.

Conforme a estos principios, el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades se concederá a "la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones".

La filosofía de Han (Seúl, Corea del Sur, 1959), que ha compaginado su trayectoria como ensayista con la docencia universitaria, se centra en el análisis y la crítica del mundo contemporáneo y de la sociedad actual. Algunas de sus obras más conocidas son 'La tonalidad del pensamiento' o 'La sociedad del cansancio'.

El pensador ha estudiado Filosofía, Literatura y Teología en Alemania es considerado uno de los filósofos contemporáneos más destacados, Byung-Chul ha dedicado sus reflexiones, sobre todo, a la que él denomina "la sociedad del cansancio" (Müdigkeitsgesellschaft) y a "la sociedad de la transparencia" (Transparenzgesellschaff), así como al concepto de 'Shanzhai', un neologismo con el que identifica los modos de la deconstrucción en las prácticas contemporáneas del capitalismo chino.

Muy crítico con el neoliberalismo, para Han "vivimos en la edad de los trastornos neuronales (depresión, síndrome de fatiga crónica, de déficit de atención, hiperactividad...) causados por un exceso de positividad en una sociedad que ha abandonado la reflexión, el retiro, la meditación y que, por tanto, no valora la individualidad".

Defiende que se trata de una sociedad "cada vez más dominada por el narcisismo y enferma de pérdida del deseo, en la que nos volvemos progresivamente incapaces de relacionarnos con los demás e insiste en la necesidad de recobrar la capacidad de poder decir que no, que no todo es posible, que no todo se puede hacer, que ni siquiera se debe poder intentar".

El filósofo que reivindica el placer de vivir

Han es uno de los principales pensadores críticos con el capitalismo, el hiperconsumismo, el exceso de información y el sometimiento a las tecnologías, modelo frente al que reivindica "el placer de vivir".

Nació en Seúl, Corea del Sur, en 1959 y en sus inicios estudió metalurgia en la Universidad de Seúl, carrera que abandonó tras un accidente en un experimento. Dejó su país a los 22 años para viajar a Alemania, donde estudió Literatura alemana y Teología en la Universidad de Múnich y Filosofía en la Universidad de Friburgo, en la que consiguió su doctorado con una tesis sobre Martin Heidegger en 1994.

Él no hace uso de teléfono inteligente, no hace turismo, solo escucha música analógica y ha dedicado tres años de su vida "a cultivar un jardín secreto", todo ello para rebelarse ante el capitalismo, una actitud que emplea como resistencia política, aseguró en una entrevista en 2018.

El surcoreano sostiene que nuestra vida está impregnada de hipertransparencia e hiperconsumismo, de un exceso de información y de una positividad que conduce de forma inevitable a la sociedad del cansancio.

En sus obras más recientes, ha ampliado su enfoque critico hacia la sociedad contemporánea, incorporando reflexiones sobre la esperanza y la contemplación. Está considerado como un sucesor aventajado de filósofos como Roland Barthes, Giorgio Agamben y Peter Sloterdijk.

No es la primera vez en la que el filósofo coreano figura entre los candidatos más firmes a lograr el premio Princesa de Asturias que finalmente se le ha otorgado hoy.