Iberdrola, Endesa y Naturgy trasladan al Gobierno su "disposición" a ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz

Iberdrola, Endesa y Naturgy han comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica su disposición para extender el cierre de la central nuclear de Almaraz, cuyo primer reactor está programado para clausurarse en 2027. Las empresas, que son propietarias de la planta, enviaron por primera vez una carta conjunta al ministerio liderado por Sara Aagesen. Según el Ministerio, la carta no introduce novedades ni acciones, y su postura sigue siendo la misma. Para considerar una extensión, la propuesta debe cumplir tres condiciones: seguridad radiológica, no incrementar costos para ciudadanos y contribuyentes, y asegurar el suministro energético.

En ella "no se notifica nada ni se avanza ningún tipo de actuación", aseguran desde el Ministerio, quien "no ha cambiado su posición". De su lado, han indicado que para estudiar cualquier ampliación de la vida útil de la central, la propuesta debe cumplir "las tres líneas rojas" marcadas por el Gobierno.

En ellas, piden que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica, que no suponga un mayor coste para los ciudadanos y los contribuyentes y que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro.

Por su parte, Endesa e Iberdrola ya presentaron por carta al Ministerio el pasado mes de junio una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares. En este contexto, las compañías recibieron ttambién por carta la posición del Gobierno, que pasaba por marcar esas líneas rojas para tramitar una petición formal.

Actualmente, meses después, Naturgy se ha unido para presentar "cuanto antes" esta solicitud formal de continuidad para Almaraz, con carácter previo a la entrega de documentación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Fuentes de Iberdrola reafirmaron el compromiso de la compañía, que es el máximo accionista en Almaraz (53%) -seguido de Endesa (36%) y Naturgy (11%)- con la extensión de vida de la central, tal y como había venido haciendo públicamente en reiteradas ocasiones, así como también sus dos socios.

