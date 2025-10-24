Ahora

Deben cumplir "las tres líneas rojas"

Iberdrola, Endesa y Naturgy trasladan al Gobierno su "disposición" a ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz

Los detalles Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han indicado que para estudiar su petición, la propuesta debe cumplir "las tres líneas rojas" marcadas por el Gobierno.

Vista de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).Vista de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Iberdrola, Endesa y Naturgy han trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico su "disposición" para ampliar el calendario de cierre de la central nuclear de Almaraz, cuya clausura del primero de sus reactores está prevista para 2027.

Desde las compañías, propietarias de la planta nuclear extremeña, han remitido por primera vez una carta de manera conjunta al gabinete dirigido por Sara Aagesen.

En ella "no se notifica nada ni se avanza ningún tipo de actuación", aseguran desde el Ministerio, quien "no ha cambiado su posición". De su lado, han indicado que para estudiar cualquier ampliación de la vida útil de la central, la propuesta debe cumplir "las tres líneas rojas" marcadas por el Gobierno.

En ellas, piden que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica, que no suponga un mayor coste para los ciudadanos y los contribuyentes y que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro.

Por su parte, Endesa e Iberdrola ya presentaron por carta al Ministerio el pasado mes de junio una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares. En este contexto, las compañías recibieron ttambién por carta la posición del Gobierno, que pasaba por marcar esas líneas rojas para tramitar una petición formal.

Actualmente, meses después, Naturgy se ha unido para presentar "cuanto antes" esta solicitud formal de continuidad para Almaraz, con carácter previo a la entrega de documentación al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Fuentes de Iberdrola reafirmaron el compromiso de la compañía, que es el máximo accionista en Almaraz (53%) -seguido de Endesa (36%) y Naturgy (11%)- con la extensión de vida de la central, tal y como había venido haciendo públicamente en reiteradas ocasiones, así como también sus dos socios.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez mueve ficha tras el ultimátum de Junts y logra que Alemania acepte negociar la oficialidad del catalán en la Unión Europea
  2. Enfado monumental de Mónica García tras el plantón del PP en plena crisis por los cribados: "Han pasado de irresponsables a cafres"
  3. Almeida admite que no existe el 'síndrome post aborto', pero vota en contra de anular la medida de Vox
  4. Iker Casillas sufre el robo de cinco relojes de lujo a manos de una empleada del hogar y un vigilante de seguridad
  5. La Audiencia Nacional investiga al presidente de Sidenor por vender acero a Israel para fabricar armas por complicidad en un genocidio
  6. Detenido un hombre tras secuestrar a su expareja y sus dos hijos en un coche durante 13 días