Leire Díez ofreció a Ábalos desmontar las investigaciones en su contra por el caso Koldo a cambio de su silencio

Leire Díez, conocida como la "fontanera" del PSOE, se reunió con José Luis Ábalos supuestamente para ofrecerle ayuda en su defensa y desmontar las investigaciones del caso Koldo. Según 'El Mundo', el encuentro ocurrió en primavera en el despacho del abogado de Ábalos en Madrid, y Díez habría actuado en nombre del partido por orden de Santos Cerdán. Ofreció coordinar la defensa y neutralizar las pesquisas a cambio de silencio mediático. Sin embargo, Ábalos rechazó la oferta. Díez asegura que la reunión fue parte de una investigación periodística sobre ING y niega haber representado al PSOE.

La llamada fontanera del PSOE, Leire Díez se reunió con José Luis Ábalos para, supuestamente, ofrecerle su ayuda para coordinar su defensa y desmontar las investigaciones en su contra del caso Koldo. Así lo ha avanzado 'El Mundo' este viernes, que cita a fuentes que intervinieron en los contactos, y que especifica que ambos ya exsocialistas se reunieron la pasada primavera en el despacho del abogado de Ábalos en Madrid.

Al parecer, la propia Díez pidió esa reunión al exministro de Transportes, al que aseguró que acudía en nombre del partido y por orden de Santos Cerdán. En este encuentro, la fontanera habría ofrecido a Ábalos coordinar su defensa en el sonado caso así como neutralizar las pesquisas que apuntaban a él y Koldo García, eso sí, todo a cambio de su silencio. Es decir, pedía que ni él ni su fiel ayudante hablaran con la prensa para no salpicar al PSOE.

Según el mencionado medio, Díez pretendía demostrar que se habían producido "investigaciones extrajudiciales" tras la que identificó a las "cloacas" del Estado ya que consideraba que la investigación estaba muy politizada. Ábalos, por su parte, no habría dado credibilidad a los ofrecimientos de la exmilitante y rechazó la oferta.

Una investigación periodística

La exmilitante socialista ha asegurado a 'El Mundo' que el motivo real del encuentro en el despacho de abogados fue una investigación periodística que estaba realizando sobre la aseguradora ING y que aprovechó que el exministro se encontraba allí para verse con él y preguntarle por su estado personal ante el caso Koldo.

El rotativo también asegura que Díez habría admitido la existencia de esta reunión, pero que niega que fuese en nombre de los socialistas y que ofreciera ayuda al exministro, que el pasado 15 de octubre volvía a sentarse ante el juez del Tribunal Supremo donde se negó a declarar.

