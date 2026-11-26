Los detalles Para el PSOE, el objeto de este debate a cuatro de esta noche (a las 22:00 en laSexta) es que se visualicen los dos modelos de gestión: el del Gobierno progresista y el que pretenden aplicar PP y Vox si llegan al Gobierno.

Esta noche a las 22:00 se celebrará el último debate antes de las elecciones generales de este próximo domingo, 29 de noviembre. Será un debate a cuatro entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, organizado, al igual que el cara a cara por la Academia de la Televisión y moderado por María Casado y que podremos ver una vez más en laSexta, en una programación especial de Al Rojo Vivo.

La estrategia del presidente del Gobierno y candidato por el PSOE a la presidencia, Pedro Sánchez, será, salvo giro de guion, y tal como afirman desde su equipo, la de evitar de nuevo el choque y la confrontación. Podremos ver por tanto a un Sánchez contenido, sereno y evitando el choque con sus oponentes.

De este modo, se reafirman en que la estrategia que utilizó en el cara a cara con Feijóo les fue bien y "se nos entendió", ya que argumentan que la gente agradece el diálogo y la contención. En el cara a cara con Feijóo de hace una semana, pudimos ver a un presidente que reconocía errores, pedía perdón y evitaba en todo momento el choque con el líder del PP.

A escasos cuatro días para el 29N, para el PSOE el objetivo de este debate a cuatro es que se visualicen los dos modelos de gestión: el del Gobierno progresista y el que pretenden PP y Vox. En este sentido, desde el equipo del presidente creen que lo van a tener más fácil porque se va a ver a un PP y Vox "mimetizados".

Igualmente, también celebran haber conseguido "arrastrar" a Feijóo a este debate, ya que en el debate a cuatro de 2023 dejó la silla vacía y no acudió. Fue así un debate a tres entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal.

Esta noche, los asesores del presidente del Gobierno serán los mismos que los que fueron al cara a cara con Feijóo: Diego Rubio, Lydia del Canto, Rebeca Torró y Ana Manzano.

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