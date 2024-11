El PP descarta que Sánchez dimita ni que puedan sacar una moción de censura contra él

En Génova no salen las cuentas

Ya ha pasado más de un año de legislatura de Pedro Sánchez, pero para el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ya está muerta tras la declaración del empresario investigado en el 'caso Koldo', Víctor de Aldama. Aunque los socios de Gobierno sujeten al presidente del Ejecutivo, el líder popular dice que "su calvario judicial" lleva al cambio. Además, considera que el socialista es débil, chantajeable y que debería irse.

"Sería un buen momento para, delante de sus compañeros, presentar la dimisión como secretario general del Partido Socialista y la dimisión como presidente del Gobierno y trasladarla a las Cortes de manera inmediata", ha asegurado Feijóo en una entrevista a 'El Confidencial' publicada este domingo. En concreto, Feijóo hace referencia al Congreso Federal que los socialistas celebrarán el próximo fin de semana.

El deseo del PP está claro: quieren que Sánchez dimita. Sin embargo, su secretaria general, Cuca Gamara, cree que lo que ocurrirá, en realidad, será muy diferente. "Lejos de producirse una purga de los corruptos, lo que se va a producir es la purga de los críticos", ha asegurado este domingo en Calahorra, La Rioja.

Descartan que Sánchez abandone de forma voluntaria La Moncloa, ya que consideran que "necesita controlar al fiscal general del Estado, los ministerios, necesita tener a su disposición a la Abogacía del Estado, no para perseguir la corrupción sino para intentar taparla", ha dicho Gamarra.

Unas palabras en referencia a la imputación del jefe de los fiscales, Álvaro Garciá Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos a raíz de la nota de prensa emitida desde la Fiscalía que pretendía desmentir un bulo en relación con la causa abierta contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Respecto a la Abogacía del Estado, Gamarra está recordando la querella que se impuso a través de esta defensa contra el juez Juan Carlos Peinado que instruye una causa contra la esposa del presidente, Begoña Gómez. Una investigación por la presunta comisión de hasta cuatro delitos: apropiación indebida, intrusismo profesional, corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

En Génova, tampoco creen que el socialismo vaya a retirarle su apoyo al también secretario general del PSOE. De hecho, el equipo de Sánchez no da ninguna credibilidad a las declaraciones acusatorias del empresario Víctor de Aldama. Sin ir más lejos, "Estamos cansados de que se manchen nombres de personas honorables", ha afeado la ministra Elma Saiz.

Por eso, los 'populares' vuelven a rescatar la idea de la moción de censura, para la cual no le salen las cuentas al precisar de una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para sacarla adelante. Como no les dan los números, piden a los socios de Sánchez que se replanteen su apoyo, pues consideran que "al final, ser cómplice de la trama de corrupción del Gobierno les va a afectar y van a ser arrastrados ellos también", ha advertido Feijóo.

Desde estas formaciones, sin embargo, no se vislumbra ningún cambio de posición. En Junts, ahora, lo tienen claro y es que no quieren tener nada que ver con ningún partido que se relacione con Vox. Incluso, su secretario general, Jordi Turull, lo tacha de "fantasía": "Es un supuesto, porque es un PP que va de la mano con Vox. No hace falta que nos lo insinúen", ha asegurado en una entrevista en elNacional.cat.

Mientras, desde el PNV abogan por la estabilidad con un mensaje directo a los socios de investidura. Su presidente, Andoni Ortuzar, considera que "no es hora de llegar a los máximos de cada cual, es hora de llegar a un mínimo común denominador para que la legislatura siga y salgan las cosas verdaderamente imprescidibles". Y en EH Bildu siguen siendo optimistas a la hora de encontrar "unos mínimos comunes". La alternativa, dicen, sería mucho peor.

Cabe recordar que este sábado el portavos 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado ya descartó esta opción al no contar con los apoyos suficientes para que prospere. "Convocar una moción de censura sin los números que permitan que prospere solo sirve para afianzar a Sánchez. Sería un error político", ha explicado en el programa 'Parlamento' de RNE.