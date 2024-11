Feijóo culpa a Sánchez de todo y avisa a sus socios: "Apoyarle te convierte en un encubridor o cómplice de sus desmanes"

Para el Partido Popular (PP), Pedro Sánchez está en el epicentro de la trama de corrupción que a sus ojos engloba a todo el PSOE. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha estado en un peregrinaje junto al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, donde ha cargado contra lo que considera una "corrupción sistemática". De hecho, considera que ahora apoyar al Gobierno te convierte en "encubridor y cómplice de sus desamanes". Eso sí, ni rastro de ese moción de censura que planteó esta semana tras conocerse el contenido de la declaración del empresario imputado en el 'caso Koldo' Víctor de Aldama.

El presidente de los 'populares' asegura que no hablan de "izquierda y derecha", si no de un "bloque de mentira y vergüenza", frente a otro que define como el "bloque verdad". No obstante, esta semana Feijóo apeló a los socios de investidura del socialista para unirse al PP y sacar adelante una moción de censura para la que necesita una mayoría absoluta en el Congreso. Las cuentas, en cambio, no salen para los 'populares'. De hecho, días después su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, aseguró que conllevaría un "error político", puesto que afianzaría a Pedro Sánchez.

Entonces, Feijóo ha sostenido que "mientras otros están redactando escritos de defensa", en clara referencia a la media docena de miembros y exmiembros del Ejecutivo a los que ha apuntado el empresario Víctor de Aldama, ellos van a "fortalecer la alternativa en España". Incluso, asegura que para ello no necesitan defenderse "de nada".

Al contrario que Sánchez, puesto que a ojos de Feijóo "necesita estar en el Gobierno" ante "el problema de la corrupción que le acecha". Si bien vaticina que esto "tampoco lo valdrá". En esa línea, ha sostenido que ahora en Génova ya entiende la "obsesión con la justicia y los medios de comunicación" del presidente del Gobierno. No obstante, admite que Sánchez "no va a contestar porque (...) ha perdido el control", dice que ahora "solo puede resistir".

"Ya no caben más mentiras en la Moncloa" ha clamado un Feijóo que al tiempo ha asegurado que "es necesario abrir ventanas" en el complejo presidencial debido a "un cierto olor a podrido". Solución de los 'populares' para "que salga quien sobra ahí y entre un cambio", como el que podría representar Génova.

Feijóo no olvida la DANA ni a Teresa Ribera

Un cambio que, sin embargo, no se ha visto en el intervención de este sábado del presidente del PP, ya que vuelto a culpar al Ejecutivo central de la nefasta gestión de la trágica DANA en la provincia de Valencia. Primero, de una forma velada, ha agradecido al presidente murciano la ayuda dada a su vecina Comunitat Valenciana sin haberla pedid. Un dardo a la frase, sacada de contexto, que el presidente del Gobierno utilizó en una de las primeras comparecencias tras la trágica DANA: "Si quieren ayuda que la pidan".

Más tarde, Feijóo ya ha sido más claro respecto a este asunto responsabilizando de forma directa a Teresa Ribera de la que considera es la "mayor" responsable de los sucedido tras el paso del temporal que ha dejado más de dos centenares de víctimas mortales. No obstante, en la misma intervención el 'popular' ha augurado que en un futuro "sabremos donde han estado las mayores responsabilidades", entre las que es posible que se encuentre la de su barón Carlos Mazón.

También respecto a Ribera, el líder 'popular' ha criticado a Sánchez. Lo ha hecho al considerar que ha "metido a España en la Comisión Europea con la ministra más desgastada". Cabe recordar que Ribera se convertirá en vicepresidenta de la cámara comunitario, a pesar de los esfuerzos del PP nacional para que no lo lograse. De hecho, Feijóo ha reiterado que votarán en contra de su nombramiento al considerar que "es una falta de respeto a los ciudadanos de Comunitat Valenciana": "La gente no se merece lo que estamos viendo", ha lamentado Feijóo.