El PP considera "un error político" presentar una moción de censura sin apoyos: "Solo sirve para afianzar a Sánchez"

Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha hablado en Radio 5, en RNE, para descartar que el PP vaya a presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez si no cuentan primero con los apoyos suficientes para que prospere.

"Convocar una moción de censura sin los números que permitan que prospere solo sirve para afianzar a Sánchez. Sería un error político", ha explicado en el programa 'Parlamento'.

Tellado, además, ha situado a Sánchez en el "epicentro de una corrupción grosera en el seno de su Gobierno, de su partido y de su entorno más íntimo". "No puede seguir diciendo que no hay caso porque lo están investigando la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, un juzgado de Madrid y otro en Badajoz", ha afirmado.

En ese sentido, el portavoz ha insistido en que están imputados la mujer de Sánchez, su hermano y también José Luis Ábalos, exministro y exnúmero 2 del PSOE, al que se investigan adjudicaciones en la compra de mascarillas vinculadas con diferentes ministerios y con los gobiernos en Baleares y en Canarias.

El popular ha reiterado que corresponde "a los socios del Ejecutivo" definir "si están cómodos apoyando a un Gobierno cada vez más cercado por la corrupción" o si, por contra, consideran que ha llegado el momento de "poner fin a una legislatura" que, según él, "nunca debió haber comenzado".

Además, hizo mención a la reforma fiscal aprobada por el Gobierno: "Han sido capaces de engañar a sus socios. No hay plan fiscal, no hay hoja de ruta, no hay presupuestos... Hay un Gobierno que no gobierna".

Para terminar, Tellado se refirió a Teresa Ribera. "Hemos sido coherentes. El PP de España no va a apoyar a Ribera. Creemos que su nefasta gestión demuestra incompetencia, egoísmo e indolencia con las víctimas de Valencia", dijo, para concluir con Mazón: "Ha estado dando la cara, se queda para ponerse al frente de la reconstrucción".

Feijóo ya mentó a los "socios" de Gobierno

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ya reaccionó a las declaraciones de Víctor de Aldama ante el juez del 'caso Koldo' para 'ofrecerse' a los socios de Gobierno de Pedro Sánchez, para explorar así la vía de la moción de censura.

"Si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país", afirmó tras reconocer que es "evidente" que no cuenta con los apoyos para "poder cambiar al Gobierno".