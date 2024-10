La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado que su partido no descarta apoyar una moción de censura del PP al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esgrimiendo que no descartan "absolutamente nada" y que sus votos "no pueden ser dados por hechos en ningún caso".

"No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso y creo que esto ahora ya está el Gobierno empezando a comprenderlo", ha asegurado la dirigente de Junts en una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si Junts apoyaría una posible moción de censura del PP.

Borràs ha sostenido que los de Carles Puigdemont van a "hacer valer" sus diputados en el Congreso para que se cumplan los acuerdos firmados con el Gobierno, aunque "sin descartar ningún otro escenario". Eso sí, por el momento están concentrados "en el cumplimiento de unos acuerdos" suscritos con el PSOE.

"Cataluña no ha renunciado ni renunciará a sus ideales"

La presidenta de Junts también ha censurado este martes que España "mantiene su pulsión represiva" pese a que "cambian los tiempos y pasan los años", ante lo que ha augurado que "Cataluña no ha renunciado ni renunciará a sus ideales". Así lo ha dicho en el marco de la tradicional ofrenda floral a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Lluís Companys, en el 84 aniversario de su fusilamiento a manos del régimen franquista.

"El presente nos hace recordar un pasado de lucha y perseverancia. Hemos estado, estamos y estaremos ahí", ha señalado. A sumar al recuerdo de un presidente catalán fusilado, Borràs ha indicado que "en estos momentos hay un president en el exilio", en referencia a Carles Puigdmeont, debido a que "el aparato judicial español no quiere" aplicarle la amnistía.

Borràs ha lamentado que el Estado no haya llevado a cabo la "restitución completa" de la figura de Companys, si bien este año sí se declaró nula la condena que conllevó su ejecución. Rull reivindica los "valores republicanos" de Companys El presidente del Parlament, Josep Rull, ha ensalzado los "valores republicanos" que marcaron la trayectoria de Companys, los cuales siguen hoy vigentes en un contexto en el que "aquellos vientos de totalitarismo aparecen de nuevo en Europa".