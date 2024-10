El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido tras conocerse la petición de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo de imputar a José Luis Ábalos por su "papel principal y el rechazo de la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado, algo que Feijóo ha visto como "un día terrible" para el presidente del Gobierno.

Feijóo considera que esta situación "no tiene precedentes en la democracia". "El único político con su mujer investigada es el presidente. Su pareja usó la Moncloa para hacer negocios. El único que tiene nombre en clave en la trama es el presidente", ha comentado ante los medios.

"Sin Ábalos no existiría Sánchez. Sánchez está rodeado de corrupción", ha afirmado Feijóo, que ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez ante la situación, dice, de "putrefacción" que vive la Presidencia del Gobierno.

Sobre Isabel Díaz Ayuso y el intento de su pareja, Alberto González Amador, de desgravarse varios gastos de unas vacaciones de 11 días con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Feijóo ha desvelado que Ayuso le dio explicaciones a él en primer lugar "y después a ustedes", en alusión a los medios de comunicación.

"Les aseguro que no me voy a despistar. El Gobierno querrá que hablemos de Ayuso, pero claro que apoyo a la presidenta. Es una persona atacada de forma sistemática cuando el presidente la llama corrupta. Cómo no voy a entender que cualquier persona que, con estas condiciones, simplemente desde el punto de vista anímico, no está en condiciones para esta reunión", defiende Feijóo, en alusión al 'no' de Ayuso a verse con Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

Este miércoles, hemos conocido que la Audiencia Nacional ha pedido al Tribunal Supremo imputar a José Luis Ábalos por su "papel principal" en el 'caso Koldo'. Así lo ha estimado el juez Ismael Moreno, que instruye la causa que investiga la causa, al atribuir una "imputación clara y concreta" a Ábalos.

Es por su condición de aforado que el magistrado Ismael Moreno subraya la imposibilidad de continuar la instrucción sin realizar diligencias de investigación que afecten de manera directa al diputado. Es por eso que entiende que ahora la instrucción debería continuar en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Del mismo modo, hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado por un presunto delito continuado de prevaricación y por presuntos delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretos y/o de informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio y que no deban ser divulgados.

Se trata de la tercera querella presentada contra Peinado que el TSJM desestima en el último mes: la primera fue la del periodista Máximo Pradera; y la segunda, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La esposa del presidente del Gobierno también apuntaba que el juez Peinado había adoptado decisiones judiciales "arbitrarias y manifiestamente injustas" mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal.