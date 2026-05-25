"A partir de ahí atan cabos": Campos explica los vínculos iniciales de Ábalos con el caso contra Zapatero

El periodista de Tribunales de la 'Cadena SER ha explicado que "había una pluralidad de indicios, muy relevantes, que en principio no afectaban a Zapatero". "En principio parecía que esa trama organizada de tráficos de influencias se ejercía a través de José Luis Ábalos", ha destacado.

Miguel Ángel Campos, periodista de Tribunales de la 'Cadena SER', ha explicado en El Objetivo sobre el caso Plus Ultra que "había una pluralidad de indicios, muy relevantes, que en principio no afectaban a Zapatero". "En principio parecía que esa trama organizada de tráficos de influencias se ejercía a través de José Luis Ábalos", ha señalado.

"Eso provoca el 25 de noviembre del año pasado la apertura de la pieza separada en base a la colaboración de las autoridades francesas y suizas, que aportan diversas evidencias que nos piden la mediación para registrar y obtener información del abogado Miguel Palomero, abogado de Plus Ultra, que resulta determinante por un chat que le encuentran con un tal Danilo que dice que cuentan con el apoyo del 'zorro' o de 'ZZZ', pero en principio no le prestan demasiada atención", ha detallado.

En ese momento, "analizan las cuentas de Julio Martínez Martínez cuando aparece en el radar, registran su domicilio y el de otro, le detienen y ven qué Análisis Relevantes a quien realiza pagos es a José Luis Rodríguez Zapatero, 490.000 euros, y más de 200.000 a Whathefav, la empresa de las hijas".

"A partir de ahí atan cabos y por primera vez la UDEF en febrero del 26, propone la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. La Fiscalía lo respalda y la jueza del 15 de Madrid, que era la que instruía entonces, decide inhibirse en la Audiencia Nacional, ya con la petición de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero", ha apuntado.

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