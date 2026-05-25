"Zapatero aquí manda": los directivos de Plus Ultra presumían del poder del expresidente en Venezuela

¿Por qué es importante? Para Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, el gran valor de Zapatero era su capacidad de influir tanto en el Gobierno de España como en el de Venezuela, que supuestamente les facilitaba la existencia, sin tener que acudir a las vías oficiales.

El sumario de la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero revela cómo Plus Ultra destacaba su influencia en Venezuela, afirmando que "Zapatero aquí manda". Según la UDEF, Rodolfo Reyes, entonces dueño de Plus Ultra, comunicó a su presidente, Julio Martínez Sola, sobre la capacidad de Zapatero para influir en los gobiernos de España y Venezuela. Aunque Zapatero niega haber intervenido en el rescate de Plus Ultra, las conversaciones sugieren que facilitaba gestiones clave. La UDEF lo implica en autorizaciones de vuelos a pesar de deudas. La Fiscalía considera sólidos los indicios de su vinculación en asuntos de política y negocios internacionales.

El sumario de la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero revela cómo Plus Ultra presumía del poder del expresidente en Venezuela, de hecho la frase que se ha conocido este lunes es: "Zapatero aquí manda". Estas son las nuevas revelaciones de las conexiones de la trama con Caracas.

Para los jefes de Plus Ultra el gran valor de Zapatero era su capacidad de influir tanto en el Gobierno de España como en el de Venezuela. "Zapatero aquí Manda". Estas palabras se las dice, según la UDEF, el entonces dueño de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, a su presidente, Julio Martínez Sola, meses antes del rescate.

"Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni del sector público en relación con el rescate de Plus Ultra", aseguró Zapatero el pasado martes. Según las conversaciones del sumario al que ha tenido acceso laSexta, esos supuestos vínculos clave del expresidente les facilitaban la existencia, sin tener que acudir a las vías oficiales.

"Mañana Zapatero interviene directamente (...) Va a intentar que nos den los permisos sin que tenga que intervenir la embajada de España", escribió en enero de 2021 Martínez Sola a Reyes, quien respondía con un "excelente".

A pesar de lo que dice el expresidente —que en marzo resaltó que no ha tenido "ninguna relación con Plus Ultra" y que "nunca" ha estado reunido con la aerolínea—, la UDEF le implica en gestiones clave con altos mandos venezolanos, por ejemplo, para que autorizasen vuelos a Plus Ultra pese a no estar al corriente de pagos.

Escriben que, tras conseguirlo, consta el siguiente mensaje de Zapatero a su amigo Julio Martínez Martínez: "En tiempo y forma. Exitosa gestión…". La Policía atribuye al expresidente explicaciones e interacciones con la red sobre sus vínculos.

"La Policía señala (...) las explicaciones provienen de Zapatero. (...) La vinculación observada con asuntos de política y negocios internacionales, particularmente centrados en Venezuela y que se proyectan directamente sobre asuntos de Estado de máximo nivel", según las conclusiones de la Fiscalía fechadas el 18 de mayo. Indicios que la Fiscalía considera sólidos y que justificaban las diligencias, todas salvo el registro del domicilio de Zapatero.

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