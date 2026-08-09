Miles de ceutíes salen a la calle para exigir medidas ante la crisis migratoria: "Ceuta es España"

Los detalles La concentración ha sido convocada por las cuatro principales organizaciones religiosas de la ciudad, que han unido sus voces para reclamar soluciones ante una situación que califican de "insostenible".

En Ceuta, las comunidades religiosas cristiana, musulmana, hebrea e hindú han organizado una concentración en la Plaza de la Constitución bajo el lema "Basta ya. Ceuta no se rinde". Miles de ceutíes se han reunido para exigir soluciones a la situación que consideran "insostenible" y que afecta a la ciudad desde hace una semana. Los asistentes han expresado su preocupación por la situación migratoria y han pedido respuestas a las administraciones. El Gobierno ceutí ha destacado la unidad y compromiso de las comunidades y la sociedad civil, subrayando la fortaleza y determinación de Ceuta para defender sus valores de convivencia y cohesión.

Las comunidades religiosas de Ceuta -cristiana, musulmana, hebrea e hindú- han organizado para este domingo una concentración ciudadana en la Plaza de la Constitución con el lema "Basta ya. Ceuta no se rinde". Miles de ceutíes se han reunido para exigir medidas ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

La concentración ha sido convocada por las cuatro principales organizaciones religiosas de la ciudad, que han unido sus voces para reclamar soluciones ante una situación que califican de "insostenible" y que se prolonga desde hace una semana.

Entre gritos de "Ceuta es España", los ciudadanos han mostrado su preocupación por la situación migratoria y han pedido una respuesta de las administraciones.

En un comunicado, el Gobierno ceutí señaló que la iniciativa pretende trasladar un "mensaje de unidad, convivencia y defensa de Ceuta en un momento especialmente delicado" para la ciudad.

El Gobierno de la Ciudad ha querido reconocer el "compromiso y la responsabilidad" demostrados por las entidades convocantes, destacando el "ejemplo de unidad" ofrecido por las cuatro culturas, las asociaciones vecinales y el conjunto de la sociedad civil.

Del mismo modo, el Ejecutivo autonómico considera que esta convocatoria constituye una "muestra de la fortaleza de la sociedad ceutí y de su firme determinación para defender los valores de convivencia, respeto, solidaridad y cohesión que históricamente" han definido a la ciudad.

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