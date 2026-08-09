Los socialistas valencianos denuncian a la presidenta de Les Corts, de Vox, por llamar "capo de la mafia" a Sánchez

¿Qué ha pasado? El PSPV considera incompatible la Presidencia de Les Corts con el uso de insultos y descalificaciones contra el presidente del Gobierno y acusa a Llanos Massó de injurias. "Debería ser ejemplo de respeto institucional", dicen en un comunicado.

El PSPV-PSOE ha denunciado a Llanos Massó, presidenta de Les Corts Valencianes, por llamar a Pedro Sánchez "capo de la mafia" en redes sociales, acusándola de un presunto delito de injurias. Los socialistas valencianos consideran que la Presidencia de Les Corts es incompatible con el uso de insultos hacia el presidente del Gobierno, y destacan que las instituciones deben ser dignificadas, no degradadas con ataques personales. Critican que Vox emplea el insulto como estrategia política. Massó publicó en X que Sánchez es "el capo de la mafia corrupta" y "el chulo más chulo del barrio", en referencia a la candidatura de Yolanda Díaz a la OIT.

Vox suma y sigue en descalificaciones... y denuncias. El PSPV-PSOE ha decidido denunciar a Llanos Massó, la presidenta de Les Corts Valencianes y miembro del partido ultra, por llamar a Pedro Sánchez "capo de la mafia" en redes sociales.

Los socialistas valencianos denuncian a Massó por un presunto delito de injurias y consideran incompatible la Presidencia de Les Corts con el uso de insultos y descalificaciones contra el presidente del Gobierno. "Debería ser ejemplo de respeto institucional", dicen en un comunicado.

El PSPV-PSOE señala que las instituciones están "para dignificarlas, no para degradarlas con ataques personales impropios de quien ejerce una de las más altas responsabilidades públicas de la Comunitat Valenciana" y aseguran que la formación ultra utiliza el insulto y la descalificación "como estrategia política".

En una publicación en X, Massó aseguraba que el presidente del Gobierno, "además de ser el capo de la mafia corrupta es el chulo más chulo del barrio y se ríe de los españoles". Todo ello haciendo referencia a la candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo. Aunque los descalificativos han sido constantes, sobre todo a raíz de la reciente crisis migratoria en Ceuta.

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