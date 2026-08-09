"Hay que tomárselo en serio": preocupación por una posible nueva entrada masiva de migrantes en Ceuta el 15 de agosto

¿Qué está pasando? Los mensajes en redes, muchos de ellos en francés, se han multiplicado en las últimas horas llamando a "dar el paso" el próximo sábado. "No puede ser que esta frontera esté en manos de un país tercero", avisa el presidente ceutí.

Ceuta enfrenta una crisis migratoria tras recibir más de 70,000 migrantes a finales de julio, muchos de los cuales llegaron nadando desde Marruecos. La ciudad aún no ha recuperado la normalidad, y existe preocupación por una posible nueva oleada el 15 de agosto, promovida a través de redes sociales y WhatsApp. Ignacio Cembrero, periodista, advierte que esta amenaza debe tomarse en serio, mientras que un ex miembro del CNI sugiere que hay intereses en crear problemas en el Estrecho de Gibraltar. Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha solicitado al Gobierno mantener la presencia del Ejército para evitar repetir situaciones pasadas.

Ceuta sigue en crisis. Sigue al límite, después de que a finales de julio más de 70.000 migrantes llegasen a sus calles. Después de que miles de personas nadasen desde Marruecos para alcanzar la ciudad autónoma. Ahora, con el lugar aún sin haber recuperado la normalidad, la preocupación está en esa nueva llamada masiva para el 15 de agosto que temen sea verdad y que deje de nuevo las mismas imágenes que hace más de una semana.

Porque los mensajes en redes cada vez están más presentes. También en canales de WhatsApp, donde se llama a gestar un supuesto nuevo paso a Ceuta el sábado. "Nos vamos el día 15. Que dios se lo ponga fácil a todos", dicen.

Hay quien dice, como Ignacio Cembrero, que no hay que tomarse todo tal cosa como algo baladí. "Tengo contacto regular con las fuerzas de seguridad del Estado. Me llevan diciendo que hay que tomárselo en serio", dijo el periodista en Al Rojo Vivo.

Además, apunta a que esos nuevos mensajes están fundamentalmente en francés. "Parece que quieren atraer a los subsaharianos a esta movida", ha compartido.

Son convocatorias para acceder a Ceuta que podrían tener a alguien "metiendo la cuchara". Así lo dice un ex del CNI, que afirma que hay a quien "le encantaría que hubiera un problema en el Estrecho de Gibraltar".

Ante tal situación, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ya ha alertado al Gobierno. "Que se mantenga la presencia del Ejército en nuestras calles. No puede ser que la frontera de Ceuta, de España y de Europa esté en manos de un país tercero. Hay que evitar que lo que pasó el 31 vuelva a repetirse", ha expuesto.

Porque a pesar de que se pueda sortear esa nueva llamada, si es que realmente existe una nueva llamada, la solución ha de ponerse mirando al futuro.

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