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Crisis migratoria

Vivas cifra en 11.000 los migrantes aún en Ceuta e insiste en que se informe con claridad: "La situación es insostenible"

Los detalles Ocho días después de la entrada masiva de inmigrantes, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta considera que la solución solamente puede venir dada mediante el retorno a Marruecos de todos los que entraron a Ceuta.

Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, realiza declaraciones tras reunirse con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

"Se cumplen ocho días de la agresión más grave que ha sufrido Ceuta en su historia reciente. La situación es insostenible. Está alejada de lo que pudiéramos considerar normalidad", ha asegurado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en su comparecencia ante los medios tras reunirse con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

El presidente ceutí describe ante los medios desplazados hasta Ceuta que hay miles de personas deambulando por las calles de Ceuta, por sus barriadas, en los montes, en las playas, sin techo y sin tener cubiertas sus necesidades básicas. "Generando inseguridad, perturbando la vida ordinaria de Ceuta, poniendo en riesgo la convivencia", añade Vivas.

Vivas cifra en hasta 11.000 los migrantes que deambulan por las calles de Ceuta sin saber dónde ir, se trata de "una situación absolutamente insostenible" y que requiere que quien puede y debe, el Gobierno de la Nación, la resuelva de manera inmediata y considera que "la única salida es Marruecos, a través de la frontera del Tarajal".

"El Gobierno de la ciudad considera que esa solución solamente puede venir dada mediante el retorno a Marruecos de todos los que entraron en Ceuta y permanecen en nuestra ciudad", afirma Vivas, e insta al Gobierno a que sea el encargado de comunicar "que aquí no va a haber papeles, que aquí no va a haber salidas a la península".

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