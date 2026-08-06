El Ejecutivo da credibilidad a la convocatoria en redes para volver a realizar una entrada masiva en Ceuta

Los detalles Los centenares de llamamientos e incitaciones podrían, esta vez sí, encontrarse con el dique de contención de Marruecos, según Ignacio Cembrero: "Las fuerzas de seguridad marroquíes se van a emplear a fondo [...] Quieren demostrar que son un socio fiable".

El Gobierno considera creíble la convocatoria difundida en redes para una nueva entrada masiva en Ceuta el 15 de agosto. Las fuerzas de seguridad investigan el alcance del llamamiento y preparan una respuesta adecuada. Expertos creen que Marruecos evitará esta vez el intento. Ignacio Cembrero, periodista, destaca la seriedad del riesgo y la proliferación de mensajes en árabe y francés, sugiriendo que buscan atraer subsaharianos. Marruecos podría actuar con firmeza para demostrar fiabilidad tras episodios recientes. El vicepresidente de Ceuta, Alejandro Ramírez, expresa preocupación y confianza en que el Gobierno tomará medidas necesarias. El ministro Fernando Grande-Marlaska asegura estar preparados para una nueva crisis.

El Ejecutivo da credibilidad a la convocatoria que se está difundiendo en redes sociales para volver a realizar una entrada masiva en Ceuta el próximo 15 de agosto. Las fuerzas y cuerpos de seguridad trabajan para averiguar qué alcance puede llegar a tener este llamamiento y preparar una respuesta acorde. Los expertos creen que Marruecos, esta vez sí, pondrá medios a tiempo para impedirlo.

El riesgo de que se produzca un nuevo intento en Ceuta es real. "Tengo un contacto regular con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no con el CNI, pero sí con esas fuerzas, y todos me llevan diciendo que hay que tomárselo en serio", ha asegurado el periodista Ignacio Cembrero este jueves en Al Rojo Vivo.

El colaborador de laSexta ha explicado la dimensión que está alcanzando la convocatoria: "Son mensajes muy numerosos y son mensajes, además, fundamentalmente en árabe, pero también hay en francés, lo que da la impresión que quieren atraer a los subsaharianos".

Centenares de llamamientos e incitaciones a través de las redes sociales que, esta vez sí, podrían encontrarse con el dique de contención de Marruecos. "Las fuerzas de seguridad marroquíes se van a emplear a fondo porque están arrepentidas un poco de los episodios de la semana pasada. Quieren demostrar que son un socio fiable", ha agregado Cembrero.

Las fuerzas de seguridad analizan cuál puede ser la magnitud de ese intento. Todavía es, según un informe preliminar de la Guardia Civil, incierta. "A los ceutíes nos preocupa y, sobre todo, nos inquieta. Nos consta que el Gobierno conoce esta posible situación y entendemos que pondrán todos los medios", ha dicho Alejandro Ramírez, vicepresidente primero de Ceuta.

El Gobierno insiste en que están preparados para una nueva crisis. "Ponemos en todo momento los medios necesarios y precisos. Tenemos los medios para incrementarlos inmediatamente", ha asegurado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. De momento, seguirá activado el operativo que iniciaron el pasado jueves.

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