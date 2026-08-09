Vox redobla su ofensiva contra Sánchez: quiere llevar la crisis migratoria de Ceuta a los tribunales

El contexto El líder ultraderechista ha llegado a calificar la situación en Ceuta de "acto de guerra" y ha señalado directamente al presidente del Gobierno y a Marruecos.

Vox busca llevar la crisis migratoria de Ceuta a los tribunales y responsabilizar penalmente a Pedro Sánchez por su gestión. El partido de Santiago Abascal quiere activar el artículo 102 de la Constitución para que el Tribunal Supremo investigue al presidente por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado. Abascal ha calificado la situación como un "acto de guerra" promovido por Marruecos y permitido por Sánchez. Para avanzar con esta acusación, Vox necesita el apoyo de una cuarta parte del Congreso y una mayoría absoluta. Además, exige una respuesta más contundente en la frontera de Ceuta, incluyendo el despliegue de militares. Las declaraciones de Vox han generado controversia, como las de José María Figaredo, quien sugirió "cazarlos a todos", lo que llevó a Compromís a presentar una denuncia ante la Fiscalía.

Vox quiere llevar la crisis migratoria de Ceuta a los tribunales y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responda también penalmente por la gestión de la llegada de migrantes a la ciudad autónoma. El partido de Santiago Abascal pretende activar el artículo 102 de la Constitución para solicitar que el Tribunal Supremo investigue al presidente del Gobierno por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado.

La formación lleva varios días responsabilizando directamente a Sánchez de la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Abascal ha llegado a calificar la situación de "acto de guerra" y ha señalado directamente al presidente del Gobierno y a Marruecos.

"Estamos ante un acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado y permitido por Pedro Sánchez", afirmó Abascal. La intención de Vox no es únicamente que el líder socialista asuma responsabilidades políticas. En declaraciones a 'El Debate', este sostiene que el presidente sería responsable también penalmente de lo ocurrido en Ceuta.

Exigen responsabilidad criminal

La iniciativa planteada por Vox pasa por recurrir al artículo 102 de la Constitución, que establece el procedimiento para exigir responsabilidad criminal al jefe del Ejecutivo y a los demás miembros del Ejecutivo.

Para poner en marcha una acusación de este tipo por delitos como la traición o cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, la Constitución establece unos requisitos parlamentarios específicos.

Vox necesitaría en primer lugar el respaldo de una cuarta parte de los miembros del Congreso para presentar la iniciativa. Posteriormente, para que pueda prosperar, sería necesaria la mayoría absoluta de la Cámara.

La formación de Abascal, por tanto, no puede activar por sí sola el procedimiento: necesita reunir apoyos suficientes en el Congreso. La ofensiva de Vox no se limita a reclamar responsabilidades penales al presidente. El partido también exige una respuesta más contundente en la frontera de Ceuta y reclama el despliegue de efectivos militares.

"Hay que mandar a todos los efectivos que están en Ceuta y, si es necesario, traer más efectivos", ha defendido Abascal. El mandatario de Vox considera que la respuesta debe pasar por reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas ante la situación migratoria.

Pero algunas de las declaraciones de la formación han ido todavía más allá. El pasado 31 de julio, el portavoz de Vox en el Congreso, José María Figaredo, afirmó que había que "cazarlos a todos uno por uno", en referencia a los migrantes que llegan a Ceuta.

Sus palabras ya han provocado consecuencias judiciales: Compromís presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Figaredo por estas declaraciones.

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