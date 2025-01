Declaración del fiscal general, en directo: Álvaro García Ortiz se sienta en el Supremo por la filtración del correo del novio de Ayuso

En esa línea, el vicesecretario de Cultura y portavoz 'popular', Borja Sémper , ha pedido "no aceptar como normal lo que es rechazable", tras destacar la defensa que minutos antes había hecho la ministra Elma Saiz del fiscal general: "Vivimos en un mundo sorprendente".

La secretaria general del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra , ha criticado que "un fiscal general del Estado lo que hace es perseguir delitos, no actuar como fiscal del Gobierno ", pues a sus ojos el presidente, Pedro Sánchez "persigue a una adversaria política", en referencia a Isabel Díaz Ayuso a través de "controlar las instituciones".

Bolaños insiste en que "la verdad se sabrá y la justicia prevalecerá" tras la declaración del fiscal que dice "será útil"

Si bien pide "dejar trabajar" al Tribunal Supremo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha mostrado tranquilo respecto a la declaración del fiscal general del Estado de este miércoles, respecto a la que ha vaticinado será "útil", al tiempo que ha subrayado que "la verdad se sabrá y la justicia prevalecerá".

En esa línea, ha defendido en una entrevista televisada que "el fiscal persiguió el delito al ciudadano ejemplar y contó la verdad", en referencia a la nota de prensa que desembocó en la presenta causa y cuyo fin era desmentir un bulo del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Tirando de ironía, la cual le caracteriza en muchas ocasiones, el socialista ha mostrado su "admiración a quien ha conseguido que no hablemos" del "desfalco" a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso "y hablemos de una persona íntegra como es el fiscal general": "Hoy me temo que vamos otra vez a mirar el dedo y no la luna", ha lamentado en línea con las palabras de Elma Saiz.

Incluso, ha ido más allá y ha afeado que "cuando hay una investigación judicial que afecta al PP", desde Génova "atacan sin piedad a periodistas, funcionarios... a quien haga falta", y ahora en este asunto "están atacando sin piedad a un fiscal que persigue el delito".