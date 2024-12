¿Se enfrenta Juan Lobato a un delito por revelación de secretos? El magistrado Ignacio González Vega lo explica en La Roca

Ignacio González Vega explicó en La Roca si Juan Lobato, exlíder del PSOE de Madrid, a un delito por revelación de secretos. "Si no lo difunde el secreto, no hay delito de revelación de secretos", comentó el magistrado.

Juan Lobato se vio obligado a declarar el pasado viernes en sede judicial como testigo tras conocerse que acudió a una notaría donde registró varias conversaciones con compañeros del PSOE en las que le filtraron información relacionada con el caso de Alberto González Amador, actual pareja de Isabel Díaz Ayuso, y sus problemas con la fiscalía.

La decisión del exlíder socialista madrileño de acudir al notario sorprendió a muchos analistas y juristas, entre ellos al magistrado Ignacio González Vega, que visitó el plató de La Roca para abordar el tema.

Es por eso que Nuria Roca le preguntó si el documento que registró Juan Lobato ante notaría podría enfrentarle o no a un delito de revelación de secretos. Asimismo, la presentadora se interesó por saber quién podría ser el culpable en este caso: "¿El que lo filtra, el que lo distribuye o el que lo publica?"

"Si estamos hablando de un delito de revelación de secretos, sería el que lo difunde, obviamente. Si no lo difunde el secreto, no hay delito de revelación de secretos", aclaró González Vega. Asimismo, añadió lo siguiente para aclarar aún más la situación de Lobato: "Si tiene una persona, algo que hasta ese momento no ha difundido, por muy secreto que sea, no comete el delito".