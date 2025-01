Junts cree que Sánchez "rectifica el error" del decreto ómnibus con el acuerdo y le recuerda que "no tiene mayoría"

Junts ha dado el visto bueno y ha apoyado al Gobierno para sacar adelante buena parte del escudo social tumbado la semana pasada en el Congreso. Aun así, Míriam Nogueras, portavoz de Junts, ha aclarado este martes que han admitido a trámite dichas medidas con el fin de "hacer un debate y votar si Sánchez merece confianza". Es decir, el Congreso votará si Sánchez tiene la confianza del Parlamento.

Nogueras ha añadido que, una vez se admita a trámite la votación con la que el Congreso decidirá si Sánchez tiene la confianza del Parlamento, "puede pasar un mes o un mes y medio" para que se produzca dicha votación, lo que nos situaría en "febrero o marzo". "Estamos pendiente de un retoque técnico", ha confesado.

Además, Nogueras ha asegurado que este cambio de su formación se debe a que cree que Pedro Sánchez y el Gobierno han "rectificado el error que cometieron la semana pasada". "Hasta ayer dijeron que no se cambiaría ni una coma del ómnibus. Hoy es historia, se ha eliminado", ha explicado.

Y todo esto con la duda de dónde se posiciona Junts, si con el "bloque español" formado por PP y Vox, los tres partidos que tumbaron el decreto ómnibus, o con el Gobierno. Entre las incognitas que generan las últimas decisiones de Junts, Nogueras es clara: no se posicionan "ni con PP ni con PSOE", sino con Cataluña. "Cuando uno no tiene mayoría no le queda más que negociar", ha afirmado en referencia a la falta de apoyos de Sánchez para sacar adelante las medidas de su Gobierno.

"En Junts siempre hemos estado dispuestos a negociar. Esperamos que esta vez entiendan nuestra metodología. Quedan muchas carpetas por cerrar y no podemos seguir perdiendo el tiempo", ha aclarado. ¿Cuál es la solución para Junts? Que el PSOE negocie con todas las formación y que, sobre todo, "no nos tomen el pelo".

El Gobierno recupera el alza de las pensiones y las ayudas al transporte

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un nuevo decreto ley en el que recupera las medidas sociales que decayeron la semana pasada en el Congreso, como la subida del 2,8 % de las pensiones o las bonificaciones al transporte hasta junio, tras cerrar con Junts su apoyo a la convalidación de la norma.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho en rueda de prensa que el decreto ley recoge un total de 29 medidas sociales, "la práctica totalidad" de las incluidas en el decreto derogado, entre las que ha confirmado la prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

Como novedad se ha incluido una medida que no figuraba en el decreto ley anterior, que es la "creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos". Asimismo, se ha confirmado la inclusión de las ayudas a los municipios, hogares y empresas afectados por la DANA y las ayudas a los afectados por la erupción del volcán en la isla canaria de La Palma.

Cabe esperar que el nuevo decreto ley también incluya la extensión de los descuentos adicionales del bono social de electricidad a los consumidores vulnerables y vulnerables severos, y el mantenimiento un año más de la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas a consumidores vulnerables.