El Gobierno mantiene su apoyo al fiscal general ante su declaración: "Está siendo perseguido por la ultraderecha"

El Gobierno mantiene su "confianza" en el fiscal general del Estado, que este miércoles declara ante el Tribunal Supremo como investigado por revelación de secretos sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e investigado a su vez por fraude fiscal. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha mostrado convencido de que "va a ser una declaración útil" y ha defendido que Álvaro García Ortiz es "una persona íntegra" que "persiguió el delito y contó la verdad".

Así lo ha manifestado en una entrevista en 'TVE', en la que Bolaños ha incidido en que "el origen de toda esta historia es un 'ciudadano ejemplar' cuyo abogado reconoce que ha cometido dos delitos y que ha desfalcado 350.000 euros" al erario público, a lo que se suma otro presunto delito de corrupción en los negocios. "Quiero mostrar mi admiración a quien ha conseguido que no hablemos de eso y hablemos de una persona íntegra como es el fiscal general del Estado", ha ironizado.

"Hoy me temo que vamos a mirar otra vez el dedo y no la Luna de un señor, ciudadano ejemplar, pareja de la señora Ayuso, que lo que estaba haciendo era negociar con la Fiscalía no ingresar en prisión, ni más ni menos", ha lamentado. A su juicio, no obstante, "la declaración del fiscal general ayudará a esclarecer los hechos". "La verdad se sabrá y la justicia prevalecerá", ha aseverado.

Bolaños además ha acusado al PP de estar "atacando sin piedad a un fiscal que contó la verdad y persiguió un delito". "El fiscal general del Estado es una persona íntegra que se dedicó a contar la verdad y se dedica a perseguir el delito. Una persona muy comprometida, honesta", ha reiterado Bolaños, que ha dicho estar "convencido de que finalmente se hará justicia".

Preguntado acerca de si García Ortiz debería dimitir si acaba procesado, Bolaños ha señalado que esa posibilidad es solo "una hipótesis" y ha puesto el foco en el "hito fundamental en la instrucción" que supone la declaración del propio fiscal general. "Que el fiscal general del Estado cuenta hoy con el apoyo del Gobierno, sí. Que consideramos que es una persona íntegra, sí. Que consideramos que hizo su trabajo porque persiguió el delito y contó la verdad, sí. Rotundamente, sí", ha sentenciado.

Así, Bolaños ha defendido que el fiscal "está siendo perseguido precisamente porque desmintió un bulo" desplegado por "el propio entorno de la Comunidad de Madrid y de la pareja del ciudadano ejemplar". "Está siendo claramente perseguido por ese mundo de la ultraderecha política, que corresponde al PP de Madrid, y también por otras personas", ha denunciado. "Que nosotros tenemos confianza en el fiscal general del Estado, no le quepa ninguna duda", ha zanjado.