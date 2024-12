Anatomía de una filtración: qué nos dicen los "cero mensajes" del fiscal general y sus correos sobre el novio de Ayuso

Un informe de la UCO con correos electrónicos claves, ningún mensaje en el móvil del fiscal general y un mar de dudas que dejan en el aire quién fue el responsable de la filtración del correo electrónico de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que proponía un acuerdo de conformidad a la Fiscalía. La Guardia Civil comunicó este miércoles al Tribunal Supremo que después de realizar un análisis de los dispositivos incautados durante el registro en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sehan encontrado"ceromensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea entre el 8 y el 14 de marzo" en referencia al asunto.

La conclusión del informe de la UCO es clara: no hay ningún mensaje entre el 8 de marzo y el 14 de marzo. Entonces, la primera conclusión es que la filtración no se habría realizado vía WhatsApp y que no hay pruebas para culpar a García Ortiz teniendo en cuenta únicamente el dispositivo del fiscal general. Ahora, lo que no se sabe es por qué hay "cero mensajes". Las dos opciones que se manejan es que en ese periodo de tiempo el fiscal general no mandará ningún mensaje o que los hubiera borrado.

Si nos centramos en la segunda opción, la pregunta que se plantea es por qué borró los mensajes. Según ha informado la Fiscalía a laSexta, los mensajes fueron eliminados por una cuestión de seguridad y siguiendo el protocolo que está establecido. De hecho, es una recomendación que está vigente desde 2019 y que la entidad aconseja para que de forma periódica se vayan borrando los mensajes de WhatsApp y los correos electrónico con el fin de evitar que en el caso de robo o pérdida la información no acabe en manos ajenas.

Dejando de lado el móvil del fiscal general, la UCO también ha analizado su ordenador. Los investigadores han indicado que se encontraron dos correos electrónicos en su cuenta procedentes de la dirección corporativa. Ambos fechados el día 13 de marzo a las 23:45 horas con el asunto 'RV: Denuncia Maxwell Cremona'.

En el mismo se observa la cadena de correos entre el abogado del empresario Alberto González Amador, Carlos Neira, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, del 12 de marzo, así como el reenvío a la Fiscalía Provincial de Madrid que se produjo el día 13 de ese mismo mes a las 23:44 horas. Es en ese en el que se incluye como documento adjunto la denuncia por dos supuestos delitos contra la Hacienda Pública cometidos por la empresa Maxwell Cremona, es decir, la de la pareja de Ayuso.

Pero la UCO no solo investigó el ordenador del Fiscal General, sino que también incautó el de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández. Y en el de Rodríguez si que se revelan nuevos detalles de la filtración. La UCO ha indicado que a las 21:55 horas mandó el correo electrónico clave de la defensa de González Amador reconociendo los dos delitos.

Tras esta investigación, ¿qué conclusiones se sacan de la filtración del novio de Ayuso? Los móviles no tienen pruebas, eso está claro. Sin embargo, según el ordenador no se puede descartar que hubiera sido el fiscal general el que lo filtrara porque él ya tenía ese correo a las 21:59 horas y, además, 'Cadena Ser' publicó a las 23:51 horas extractos literales del correo electrónico.

Por lo tanto, la siguiente cuestión que se plantea es: ¿se puede demostrar la filtración? Pues no. Todo se debe a que sabemos las horas y en qué momento llega a manos del fiscal general el correo en cuestión, pero había un total de 30 personas que tenían esta información debido a que se mandó a una dirección genérica de toda la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid. Además, el fiscal del caso lo reenvío al fiscal provincial de Madrid, a la Fiscalía General y a la Fiscalía Superior Autonómica. Y sin descartar la otra vía: sabemos que Moncloa también tuvo acceso a ese correo.

El novio de Ayuso admitió el fraude fiscal

Alberto González ofreció en febrero a la Fiscalía llegar a un pacto en el que él se declaraba culpable de dos delitos contra la Hacienda Pública para evitar el juicio. Carlos Neira, abogado de Alberto González, inició los contactos para intentar llegar a un pacto de conformidad para saldar esa deuda con Hacienda el 2 de febrero. Según el mail son dos delitos fiscales que "ciertamente se han cometido".

"Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT", escribió la defensa de la pareja de Ayuso.

En su respuesta, el 12 de marzo, el fiscal Julián Salto Torres le adjuntó la copia de la denuncia presentada el día 5 de marzo de 2024 contra la sociedad Maxwell Cremona para facilitarle el derecho de defensa y emplazó a la defensa de González al futuro, cuando se haya designado un juzgado. "Supongo que hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto. Aunque se ha denunciado también otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible", explicó el fiscal en la respuesta al correo inicial de la defensa de González.