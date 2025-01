El cara a cara de Miguel Ángel Rodríguez con Alfonso Pérez Medina que obliga al asesor de Ayuso a rectificar: "Yo pensé que laSexta mentía"

El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez intenta justificar su filtración de uno de los emails del abogado del novio de Ayuso. En un canutazo a los medios tras declarar ante el Tribunal Supremo, Rodríguez ha explicado que mandó un pantallazo de un email a un grupo con unos 50 periodistas porque creía que laSexta mentía.

Unas palabras a las que el periodista Alfonso Pérez Medina, que publicó la información que desvelaba que era la defensa de González Amador y no la Fiscalía la que había planteado un pacto, ha respondido en directo. "Lo que contó laSexta es que ese ofrecimiento se había hecho antes por parte de la defensa de González Amador", le recuerda Pérez Medina. A lo que el asesor de Ayuso reconoce que "no lo sabía". "Yo pensé que laSexta estaba mintiendo", admite Rodríguez corrigiéndose con una media sonrisa.

Un cara a cara en el que el periodista de laSexta le insiste. "¿Ahora cree que laSexta mentía?", le inquiere de nuevo Pérez Medina. "Ahora pienso que… que se hubiera contado la cosa de otra manera, no para intentar hacer mentiroso a González Amador", trata el asesor de Ayuso de salir del jardín en el que él mismo se ha metido con falsas acusaciones. "Eso no lo dijimos", sentencia el periodista de laSexta.

Con el pantallazo del móvil de Rodríguez, el juez trata de ver a qué hora del 13 de marzo envió los mensajes con los extractos del email del fiscal del caso, Julián Salto, en uno de los grupos de WhatsApp que tiene con periodistas.

Con esa finalidad, Rodríguez volvía poco después al Supremo para entregar un pantallazo del mensaje que ha contado que envió a ese chat de prensa a las 22:27 horas del 13 de marzo, como reacción a una noticia de laSexta, publicada a las 22.10 de ese día, donde se decía que fue la defensa quien buscó el pacto con Fiscalía.

Nuevamente en declaraciones a la prensa, el jefe de gabinete ha detallado que fue el propio González Amador quien le envió el texto del email de Salto a las 9.00 de la mañana del 12 de marzo, "tres horas después" de que eldiario.es publicara que la Fiscalía investigaba al novio de Díaz Ayuso por delitos fiscales.

"Me lo traslada no para que lo cuente, sino que la idea es: 'Ya empezamos a ver la luz, esto se acaba'", ha relatado. Sin embargo, ha aclarado que no le pidió que lo difundiera pero sí le dio su permiso "una vez que el periódico 'El Mundo' ya lo había publicado", a las 21:29 del 13 de marzo.

Interrogado sobre si no le sorprende que González Amador no le informara de que había un email previo donde su defensa proponía pactar, Rodríguez ha incidido en que la intención del novio de Díaz Ayuso no era que se difundiera, a lo que ha añadido que desconoce "cuál es su estrategia de defensa". "Yo no he estado en las negociaciones que hayan tenido", ha subrayado.

El juez citó a Rodríguez accediendo a lo solicitado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en sendos escritos de la Abogacía del Estado alegaron que, a juzgar por los mensajes del propio 'MAR' en redes sociales y una noticia, éste conocía los citados emails "antes" que los dos fiscales. Así, querían saber cómo había tenido acceso a ellos, si difundió su contenido y a quién, y qué personas lo conocían antes de las 21:54 horas del 13 de marzo, cuando llegaron a los fiscales.