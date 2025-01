Las acusaciones falsas de M.Á.R a laSexta cuando filtró el mail del fiscal al novio de Ayuso: "La mentira de los medios de izquierda voraz"

"Mirad la mentira de los medios de la izquierda voraz". Son las palabras con las que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez -más conocido como M. Á. R.-, acompañó el correo tergiversado de la defensa de Alberto González Amador en un grupo con 50 periodistas porque decía creer que laSexta mentía.

Una acusación falsa de la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso derivada de la noticia publicada en la edición digital durante la noche del 13 de marzo de esta cadena en la que se informaba de que había sido el abogado del empresario, Carlos Neira, quien ofreció un acuerdo de conformidad al fiscal provincial de Madrid, Julián Salto, encargado de investigar a la pareja de su jefa por un doble fraude fiscal. Una información que se realiza minutos después de que 'El Mundo' contara que había sido al contrario.

Con el fin de desmentir la información veraz que estaba dando laSexta, Miguel Ángel Rodríguez mandó un pantallazo a un grupo con periodistas del correo electrónico en el que el fiscal Salto admitía que no había ningún problema para llegar a un acuerdo de conformidad, a pesar de que había más personas investigadas por el asunto.

De esta manera, la mano derecha de Ayuso daba a entender que había sido el Ministerio Público quien ofrecía el pacto. Algo que no era así. De hecho, introdujo la transcripción de este correo con un "Mirad la realidad del email que recibe el abogado del señor González".

Un mail que a su vez, M. Á. R. recibe de la misma pareja de Ayuso a las nueve de la mañana de la jornada previa -12 de marzo-. En esa conversación, que la mano derecha de la 'popular' ha aportado para probar su relato ante el juez Ángel Hurtado, el empresario le reenvía también -tal y como se observa en la documentación- el mensaje que recibe de su abogado.

"Buenos días, Alberto. He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea más es que al final solo haya un condenado. Y una multa mínima", escribe Neira a su cliente.

De esta manera, se confirmar que M. Á. R acusó falsamente a este medio de mentir, tal y como admitió en un cara a cara con el periodista de Tribunales de este medio, Alfonso Pérez Medina, en el canutazo posterior a su declaración como testigo en en el marco de la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por una supuesta revelación de secretos a raíz de la nota de prensa publicada que perseguía desmentir el bulo difundido por M. Á. R.

En ese encuentro con los medios, el jefe de gabinete de la presidenta regional justificaba haber enviado ese pantallazo porque creía que laSexta mentía. Entonces, Pérez Medina le recordó que no era así porque "lo que contó laSexta es que ese ofrecimiento se había hecho antes por parte de la defensa de González Amador", le recuerda Pérez Medina. A lo que el asesor reconoció con una media sonrisa haber pensado que "laSexta estaba mintiendo".

Ante la admisión, el periodista de esta casa le insiste en si seguía pensando eso, ante lo que M. Á. R no tenía más remedio que salir por la tangente: "Ahora pienso que se hubiera contado la cosa de otra manera, no para intentar hacer mentiroso a González Amador". Otra acusación falsa que Pérez Medina no dudó en rebatirle en ese mismo instante: "Eso no lo dijimos".

Alberto QUIRÓN González

Otra de las cuestiones que se desvelan de esta documentación que ha salido este viernes a la luz es el nombre con el que el asesor de Ayuso guarda en su móvil a la pareja de su jefa. "Alberto QUIRÓN González", se puede leer en el pantallazo que aporta como prueba de que solo recibió ese correo que más tarde filtró.

Un nombre que llama la atención al tener en cuenta que hace tan solo dos días la Fiscalía pidió investigar al empresario para esclarecer si ser sirvió de sociedades pantalla para camuflar sus ingresos en el Grupo Quirón. Una petición que surge ante la falta de explicación de lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención SL, Fernando Camino.

En concreto, González Amador habría hecho este pago por la empresa Círculo Belleza SL, la cual, según el informe de la Inspección Tributaria, no tenía inmuebles o empleados y cuyo activo material era simplemente un ordenador portátil "sin valor" y tres aparatos de depilación y remodelación corporal.

Es decir, se trata de una empresa que "carecía de valor". Es por ello que el Ministerio Público observa que la pareja de Ayuso podría haber cometido un delito de corrupción en los negocios, que se sumaría a los dos fraudes fiscales cuya comisión ya fue admitida por el empresario.