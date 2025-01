'MAR' 'reconoce' que González Amador le 'reveló' su pacto con la fiscalía: "Me lo contó un juernes, en un karaoke"

Tras su declaración ante el Supremo, 'Miguel Ángel Rodríguez' ('MAR') ha decidido sentarse en el plató de El Intermedio para hablar en 'exclusiva' y dar más detalles del caso de González Amador, actual pareja de Isabel Díaz Ayuso.

"Yo ya he dado las explicaciones que tenía que dar al juez. Le he explicado que, estando yo sonámbulo a las tres de la mañana, confundí el móvil con el brick de leche", asegura 'MAR'.

Esta curiosa confusión, según él, le generó un mal trago: "Como consecuencia, no solo me bebí medio litro de litio, sino que reenvié un correo de González Amador que estaba en mi carpeta de spam", se excusa irónicamente.

'MAR' no se queda ahí y termina confesando otro detalle polémico que era conocedor de que el novio de Isabel Díaz Ayuso fue el que propuso el pacto con la fiscalía. "Me lo contó en un juernes en un karaoke", comenta un poco 'avergonzado'. Sin embargo, añade que no recordaba esa información porque, según él, fue objeto de una "abducción alienígena".

