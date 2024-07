El Tribunal Superior Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido enviar el Tribunal Supremo la causa por presunta revelación de secretos sobre el fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, al apreciar indicios de delito en el fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Así lo ha decidido el magistrado instructor de la Sala Civil y Penal del TSJM, Francisco José Goyena, en el marco de las diligencias previas 167/2024, incoadas por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionario que habría cometido García Ortiz al emitir una nota de prensa que buscaba desmentir un bulo difundido por el jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Una cuestión que se vuelve a omitir en el auto del TSJM al que ha tenido acceso laSexta y en el que se anuncia la exposición razonada. De esta manera, se evita asegurar que la Fiscalía en su nota estaba contestando a un bulo.

Goyena argumenta que la difusión de la información que se incluyó en la nota sobre el novio de Ayuso "no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal". Así, detalla que "aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros, al perjudicar a un tercero e incluso a un interés colectivo, si atendemos al derecho de defensa, no solo del particular, sino también en general y a lo que tendería la finalidad de la querella presentada por el Colegio de la Abogacía de Madrid".

En esa línea, el magistrado considera que, tal y como "abundó el testimonio de la excelentísima señora Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, la alegada justificación que se esgrime para la difusión de la nota, podría haber tenido otro formato y contenido, que no vulnerara el deber de reserva que debía guardarse", señala.

De esta manera, Goyena considera "instrumental y sin relevancia penal" la participación del fiscal del caso contra el novio de Ayuso, Julián Salto, pero "no así" de la fiscal superior de Madrid, Pilar Rodríguez. Es por ello, que se acuerda el sobreseimiento libre respecto al fiscal de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía madrileña.

El magistrado toma la decisión al entender que las diligencias de investigación practicadas "ponen de relieve, sin mayor duda, que su actuación en relación a la elaboración de la nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid fue meramente instrumental".

Además, el juez instructor eleva una exposición motivada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que éste tome en consideración, si así lo estima procedente, declararse competente para la continuación de las presentes diligencias. De esta manera, consideraen el auto que "nos encontramos ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias, haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado".