El PP pregunta si Bolaños y Óscar López cambiaron de móvil en plenas investigaciones al fiscal general

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas relacionadas con las investigaciones al fiscal general del Estado, para conocer cuántos miembros del Gobierno y del gabinete de Presidencia han cambiado de número de móvil en los últimos tres meses.

"El Gobierno deberá responder por escrito si Félix Bolaños, Óscar López y los dos secretarios de Estado de Comunicación cesados en un margen de 20 días cambiaron de móvil como Pedro Sánchez y Álvaro García Ortiz en plenas investigaciones al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos", señalan fuentes del grupo. Estas fuentes mencionan que después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirmara que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, borró todos los mensajes que envió y recibió durante los días que se están investigando y que cambió de número de teléfono, informaciones periodísticas apuntan que Pedro Sánchez "tomó la misma decisión tras conocer las investigaciones".

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, también podría haber instalado el WhatsApp en otro teléfono, agregan las mismas fuentes. En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular (GPP) quiere saber cuántos miembros del Gobierno y del gabinete de Presidencia han cambiado de número en los últimos tres meses "en lo que parece un intento de destruir pruebas". En el escrito presentado en el Congreso con fecha de 17 de enero, el PP incluye un total de ocho cuestiones.

"Desde Moncloa tratan de justificar estos cambios aludiendo a motivos de seguridad y, por ese motivo, el GPP pregunta por qué no se tomó esta decisión hace tres años, cuando el Gobierno confirmó el hackeo, a través del sistema Pegasus, de los móviles de Pedro Sánchez, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas". Para el PP, al Ejecutivo y al fiscal general del Estado "se les están acabando las excusas y acumulando las explicaciones".

Todo apunta a que Presidencia estaba al tanto de unos hechos que podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos y, por eso, "ya no vale que respondan con un 'eso no importa ahora'". El pasado 16 de enero la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, dijo al juez del Supremo que preguntó al fiscal general del Estado si había filtrado el correo relacionado con el caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a lo que él respondió: "Eso ahora no importa". "Puede que a Sánchez, como a su fiscal, no le importe la degradación institucional a la que nos conduce, pero al resto de españoles, sí. Y, por ese motivo, él y su Gobierno tendrán que rendir cuentas", recalcan fuentes del GPP.