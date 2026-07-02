Ferreras, tras la imputación de Mercedes González: "¿Hay alguna reacción o la estrategia en Moncloa va a ser la de siempre, la de 'aquí no dimite ni dios'?"

El juez Pedraz ha imputado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el marco del caso Leire Díez. Antonio García Ferreras reacciona a la noticia en este vídeo.

El juez Pedraz ha imputado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso Leire. Una petición que Anticorrupción y el PP habían pedido, solicitando también nuevas diligencias de investigación contra el antecesor de Mercedes González en el cargo, Leonardo Marcos.

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, nada más conocer la noticia que hemos dado en directo en Al Rojo Vivo, quiere saber qué piensa hacer el Gobierno: "¿Hay alguna primera reacción del núcleo duro de Moncloa o la estrategia va a ser la de siempre, últimamente, la de 'aquí no dimite ni dios'?".

La periodista de laSexta Esther Redondo informa que desde Moncloa lo que trasladan es "máxima tranquilidad": "Dicen que, si finalmente el juez cita a Mercedes González a dar explicaciones, ella dará todas las explicaciones, como ya lo ha hecho, como ya lo hizo en el Senado. Y dará todas las explicaciones porque no tiene nada que esconder ni nada que ocultar".

Y, además, según Redondo, desde el Gobierno "siguen manteniendo su confianza" en Mercedes González.

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