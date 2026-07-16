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Guerra en Oriente Medio

Trump, dispuesto a todo en Irán: desde aumentar los bombardeos hasta una incursión terrestre para que Irán libere Ormuz

Los detalles Mientras Donald Trump decide si quiere o no un nuevo pacto con Irán, intensifica sus ataques aéreos. EEUU ha asegurado que solo han atacado "objetivos militares", pero Irán denuncia la evacuación forzosa de un hospital infantil para el tratamiento del cáncer.

Trump, dispuesto a todo en Irán: desde aumentar los bombardeos hasta una incursión terrestre para que Irán libere Ormuz
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Donald Trump parece estar dispuesto a intensificar la guerra con Irán. El objetivo del presidente de los Estados Unidos pasa por causar el daño suficiente como para que el régimen de los ayatolás abra el estrecho de Ormuz. Pero también, que acepten las exigencias nucleares de EEUU. Porque Trump ha apostado por la técnica del matón: atacar de forma insistente, ya son cinco días consecutivos, esperando a que el rival se rinda.

En esta apuesta, el presidente Trump estaría dispuesto a ir con todo. Hasta está barajando una posible incursión terrestre sobre Irán. Eso sí, no sería con sus soldados, sino con tropas de un país aliado.

El ahora autoproclamado "guardián" de Ormuz, Donald Trump, es la persona más odiada por los iraníes. No solo el grito de "muerte a Trump" se generalizó durante la despedida del que fuera líder supremo de Irán, Ali Jamenei. Ahora, en Teherán, hay una lona gigantesca que tapa un edificio entero y que muestra a Trump muerto, dentro de un ataúd. Junto a él, los féretros de los miembros de su familia.

Es una clara respuesta y una advertencia desafiante ante la oleada de ataques estadounidenses sobre Irán, una ofensiva que cumple ya su quinto día consecutivo.

Trump asegura que Irán quiere reunirse para llegar a un nuevo acuerdo, pero al mismo tiempo dice no fiarse de ellos. Hasta reconoce no saber si él lo quiere. "Veremos si llegamos a un acuerdo con ellos o si simplemente terminamos con esto". "Más les vale que se comporten", ha expresado el magnate y presidente.

EEUU habla de "objetivos militares", Irán de hospitales

Mientras se decide, el Ejército de Estados Unidos sigue lanzando sus bombas sobre "objetivos militares" como centros de mando iraníes, sistemas de defensa aérea de su costa o varios buques que pretendían saltarse el bloqueo estadounidense.

Pero las imágenes que difunde Irán son muy diferentes. Aseguran que los bombardeos han forzado la evacuación de un hospital infantil para el tratamiento del cáncer, interrumpiendo las sesiones de quimioterapia.

Los bombardeos han alcanzado el norte del país y se han escuchado en la capital por primera vez en mucho tiempo, lo que ha llevado a la Guardia Revolucionaria a amenazar con acabar con toda la región.

En las últimas horas, los sistemas de defensa de Baréin, Kuwait, Irak y Jordania han interceptado varios ataques iraníes contra bases estadounidenses.

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