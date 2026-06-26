El exjefe de la UCO confirma que el DAO pidió "ponerse de perfil" en casos con "afectación política"

Los detalles Cuatro agentes han declarado ante la Audiencia Nacional en el marco de la investigación sobre una presunta trama para desbaratar causas judiciales del PSOE o del Gobierno en la que están imputados Santos Cerdán y Leire Díez.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, evitó responder a la pregunta de laSexta sobre si teme declaraciones de Leire Díez respecto a sus reuniones. Cuatro mandos de la Guardia Civil declararon ante el juez Santiago Pedraz sobre una presunta trama para frenar causas judiciales vinculadas al PSOE o al Gobierno, en la que están implicados Santos Cerdán y Leire Díez. Los mandos confirmaron que González conocía las actividades de Díez y mencionaron presiones para no ser proactivos en casos políticos. Rafael Yuste, exjefe de la UCO, ratificó que recibió instrucciones para "ponerse de perfil" en casos con implicaciones políticas, aunque no se sintió presionado. Además, se mencionaron reuniones en las que se discutieron estas directrices, pero sin especificar partidos, y se sugirió que el DAO podría haber recibido presiones políticas.

"¿Teme que Leire Díez pueda decir algo sobre usted o sobre las reuniones que mantuvo con ella?". Es la pregunta que ha lanzado laSexta este viernes a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que no ha querido responder. A la misma hora, cuatro mandos de la Benemérita han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la investigación sobre una presunta trama para desbaratar causas judiciales del PSOE o del Gobierno en la que están imputados el exdirigente socialista Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez.

Estos han confirmado que González era conocedora de las actividades de la fontanera del PSOE. Asimismo, los agentes también han explicado que recibieron presiones para "ponerse de perfil" en varios casos políticos. Por su parte, el exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rafael Yuste, ha ratificado ante el juez que el exnúmero dos del cuerpo pidió "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política", si bien ha deslizado que no se sintió presionado por ello.

El general Yuste ha sido el primero en declarar y, según informan a EFE fuentes jurídicas, ha ratificado a grandes rasgos la declaración que prestó ante la UCO, donde le preguntaron si hubo "presiones políticas" sobre los investigadores en causas vinculadas al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno.

Entre otras cosas, el exjefe de la UCO ha confirmado una reunión de julio de 2024 a la que también asistió el jefe de Policía Judicial Alfonso Alberto López Malo, en la que el entonces director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas indicó que "no se fuese proactivo" en los procedimientos judiciales que tuvieran afectación política, que se pusieran "de perfil" y que fuese el juez quien tomase la iniciativa.

Según han explicado Yuste y López Malo al juez, esa petición de no ser proactivos era en causas sobre temas políticos en general, sin especificar ningún partido, aunque ellos no se habrían sentido presionados por ello, según explican a EFE varias fuentes presentes en la declaración.

Sí suponen, han deslizado los testigos, que el DAO recibiría presiones políticas, pero han dicho que lo desconocen, indican las fuentes. El exjefe de la UCO también ha hablado de una reunión celebrada el 29 de mayo de 2025 en el despacho de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con el general de policía judicial, el Director Adjunto Operativo y el teniente coronel Antonio Balas, jefe de departamento de delincuencia económica y anticorrupción de la UCO.

En esa reunión, según Yuste, la directora le transmitió su apoyo a Balas, como ella mismo declaró en el Senado hace unas semanas. Además de Yuste y López Malo, este viernes han declarado el general jefe del Estado Mayor del cuerpo, el general de división Leonardo Sánchez Peláez, y el mando al que le encargaron investigar presuntas filtraciones del caso Koldo, que finalmente no venían de la UCO. Según la investigación, la exmilitante del PSOE Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO y habría contactado para ello con la directora general de la Guardia Civil, quien sin embargo negó que en sus breves encuentros con ella se hablase de eso.

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