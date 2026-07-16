Los audios que revelan que el Gobierno habría intentado utilizar a la Guardia Civil para boicotear el acto del 2 de mayo de Ayuso: "No me toques los cojones"

Los detalles En esta conversación telefónica el teniente general Luis Antonio del Castillo le transmite al general Fernando Mora una orden directa del ministro para que no vaya a los actos del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid.

Unos audios publicados por ABC revelan que el Gobierno habría intentado utilizar a la Guardia Civil para boicotear el acto del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid del año pasado. En las grabaciones, un superior ordena a un subordinado, por instrucción directa del ministro Marlaska, rechazar la invitación al evento. El general Fernando Mora, Jefe de Zona de la Guardia Civil en Madrid, se resiste a las coacciones, afirmando que la Guardia Civil debe ser imparcial. La Comunidad de Madrid exige explicaciones por estas maniobras, que Ayuso considera un uso indebido de las instituciones por parte de Sánchez.

El Gobierno habría intentado utilizar a la Guardia Civil para boicotear el acto del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid del año pasado. Es lo que se escucha en unos audios que ha publicado el ABC y en los que un superior, dice que por orden directa del ministro Marlaska, ordena a un subordinado que rechace la invitación al acto.

Son audios en los que se escucha cómo un general de la Guardia Civil no da su brazo a torcer pese a las coacciones de su superior. "Yo no puedo estar de acuerdo con esta decisión. Entiendo que nos están instrumentalizando y que la Guardia Civil tiene que ser imparcial", comenta Fernando Mora, Jefe de Zona de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid.

En esta conversación telefónica el teniente general Luis Antonio del Castillo le transmite al general Fernando Mora una orden directa del ministro para que no vaya a los actos del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid.

"Me has dicho tú que me ordenabas esto, me has dicho que venía desde el Ministerio, que el ministro ha dado la instrucción, que la directora está en medio", le dice el Jefe de Zona de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. Ante esto, el teniente general de la Guardia Civil le responde: "Yo recuerdo el tema este de las ordenes era que, cuando tú recibes una orden que no era manifiestamente ilegal, la cumplías".

El subordinado reitera en varias ocasiones que si le obligan a no ir lo tendrá que comunicar haciendo que su interlocutor pierda los nervios. "Ahora mismo tengo que justificar delante de la presidente de la Comunidad...", comienza a decir Mora.

"Mira, no me toques los cojones que yo he sido jefe de Zona tres años...", apunta Luis Antonio del Castillo, a lo que Mora añade: "Me parece perfecto". "Y jefe de la Comandancia cinco, y sé que si te excusas a un acto de estos, pues no pasa nada que no vayas, cojones", concluye el teniente general de la Guardia Civil.

De esta manera, le acusa de ser desleal y le enseña la puerta de salida. "Yo entiendo que en un momento dado tú te plantes y digas: 'Yo esto no lo acepto y, como no lo acepto, me voy a mi casa'. Olé", dice el teniente general. "No tengo por qué irme. Si me queréis echar, me echáis", responde Mora. Maniobras por las que la Comunidad de Madrid pide explicaciones y que para Ayuso demuestran que Sánchez utiliza las instituciones contra ella.

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