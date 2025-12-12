Trump lanza otro aviso a Venezuela y anuncia que los ataques por tierra contra el narcotráfico "se están poniendo en marcha"

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU ha evitado responder de manera directa sobre el petróleo venezolano e insiste en la migración: "Se ha permitido que presos y narcotraficantes entren a nuestro país".

Donald Trump ha intensificado sus advertencias a Venezuela, señalando que Estados Unidos comenzará pronto ataques "en tierra" para interceptar cargamentos de narcóticos provenientes del país caribeño. Trump ha vinculado el aumento de la tensión entre ambos países al narcotráfico y al petróleo, aunque evitó hablar directamente sobre este último en sus declaraciones. Acusó al Gobierno de Maduro de estar involucrado en el tráfico de drogas hacia EE.UU., resaltando que las operaciones militares han reducido el tráfico en un 92%. Por su parte, Nicolás Maduro acusó a EE.UU. de intentar "robar" el petróleo venezolano tras la interceptación de un buque cargado con crudo. Maduro prometió defender la soberanía de Venezuela y tomar acciones legales y diplomáticas.

Donald Trump ha vuelto a advertir a Venezuela. Ha vuelto a lanzar un aviso al país caribeño. Al país de Nicolás Maduro. El presidente de EEUU tiene a los venezolanos en su punto de mira y ha confirmado que los ataques "en tierra" para interceptar cargamentos de narcóticos que van desde allí hasta su país comenzarán muy pronto: "Ya se están poniendo en marcha".

Y es que el republicano ha afirmado que el aumento de la tensión entre EEUU y Venezuela, que el despliegue militar en el Caribe, "se trata de muchas cosas", haciendo alusión a "las drogas" y "al petróleo".

Un petróleo del que, eso sí, evitó responder de manera directa en sus declaraciones en el Despacho Oval. Un petróleo al que los críticos con la campaña de presión sobre Venezuela ponen en el foco y critican mientras Trump insiste en el narcotráfico y en la migración.

"Se ha permitido que millones de personas entren a nuestro país, incluyendo presos, narcotraficantes y personas de instituciones psiquiátricas, probablemente en una proporción mayor que la de cualquier otro país", ha señalado Trump en un argumento repetido en innumerables ocasiones y que nunca ha sido contrastado con datos.

Además, Trump ha denunciado una vez más que el Gobierno de Maduro y el Ejército de Venezuela están involucrados en el envío de droga en EEUU. En ese sentido, ha destacado que las operaciones militares para destruir lanchas supuestamente usadas por narcotraficantes en el Caribe y en el Pacífico oriental han reducido el tráfico de drogas en esas rutas en un 92%.

"No le va a ir bien a cualquiera que se involucre en eso ahora mismo", ha apuntado Trump, insistiendo que los ataques por "tierra" sobre grupos que Washington asegura que están involucrados en tráfico de estupefacientes no van a tardar en llegar.

"Nos han tratado mal y supongo que ahora mismo nosotros no los estamos tratando demasiado bien", ha concluido Trump.

Maduro insiste en el petróleo

Mientras, Nicolás Maduro, líder de Venezuela, ha acusado a Estados Unidos de querer "robar" el petróleo de Venezuela, después de que la Casa Blanca interceptara y confiscase un buque cargado con crudo cerca de las aguas del país sudamericano.

"Se les cayó la máscara. Quieren robar el petróleo de Venezuela. Vamos a defender su soberanía sobre sus recursos naturales y vamos a volver a triunfar. La victoria nos pertenece hoy, mañana y siempre", ha dicho Maduro en un acto en Caracas.

El mandatario afirmó que el buque transportaba casi dos millones barriles de petróleo que había sido pagado, sin precisar por quién, antes de partir del país caribeño: "Venezuela rechaza esta acción de piratería criminal y ya ha dado instrucciones para hacer las debidas acciones legales y diplomáticas".

