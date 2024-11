Los cuatro momentos que marcaron el principio del fin de Salomé Pradas por su papel en la DANA

Tres semanas después de que la DANA azotara a la Comunitat Valenciana y dejara más de 200 muertos, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destituido a la consellera de Interior, Justicia y responsable de la política de Emergencias, Salomé Pradas. Se trata de la segunda destitución que ha efectuado Mazón tras su anuncio de "reestructuración" del Gobern por la polémica gestión de la DANA.

Desde el pasado 29 de octubre, Pradas ha estado en el foco por sus muchas polémicas por la gestión de la catástrofe. El día de la tragedia fue Pradas la encargada de dirigir la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI) ante la ausencia de un Mazón que, como se ha sabido más tarde, llegó dos horas tarde por estar comiendo con una periodista.

Durante los primeros días tras la DANA su discurso para justificar la tardanza en las medidas a tomar tanto suya como de Carlos Mazón se llenaron de mentiras. Unas contradicciones que fueron cayendo por su propio peso.

Una de las mentiras más relevantes que ha pronunciado Pradas estas semanas ha sido la de que la delegada del Gobierno no le ofreció al Ejército para hacer frente a la catástrofe. "Niego que ella en ese momento ofreciera el despliegue de la UME", negó rotundamente. Una mentira que se destapa por sí misma, como se puede comprobar en un vídeo donde afirma que "la UME se ha puesto a disposición de desplazase allí" a las 12:40 de la misma mañana del desastre.

"Ella [la delegada, Pilar Bernabé] lo único que me traslada al mediodía es que acaba de tener una reunión con su equipo", afirmaba la consellera de Justicia e Interior. "No me traslada ningún dato alarmante en ese momento, niego que ella en ese momento ofrezca el despliegue de la UME en un punto concreto", insistió en una entrevista en 'À Punt' que choca frontalmente con un audio captado por 'TVE' en el que puede oírse a Pradas hablando con su equipo de ese ofrecimiento.

Más mentiras de Pradas

El día en el que la DANA azotó Valencia, la alerta por las fuertes lluvias llegó a los teléfonos móviles pasadas las 20:10 horas cuando ya era tarde y ya había pueblos enteros inundados y múltiples vidas en peligro. Sin embargo, el aviso masivo no se lanzó hasta dos horas más tarde por las dudas de la consellera, Salomé Pradas, y la ausencia del president, Carlos Mazón.

De hecho, la misma consellera afirmó el pasado 7 de noviembre que a las 20 horas del 29 de octubre desconocía que se podían enviar alertas masivas a los móviles, minutos antes de enviarlas (20.12 horas) a todos los teléfonos de la provincia de Valencia por la DANA. Tras hacerse eco los medios de estas declaraciones, la consellera recapacitó y entonces dijo que sí conocía el sistema de alertas.

"A las 20 de la tarde recibo la llamada del Secretario de estado y me dice que hay riesgo inminente de que se rompa la presa", aseguraba. "Es en ese momento cuando me informan del sistema ES-Alert", afirmó.

Y no, no fue a las ocho cuando tuvo conocimiento del sistema. Fue a las siete y cuarto de la tarde, cuando un técnico de ES-Alert, en una reunión de emergencia, le aconseja sobre como proceder indicándole la existencia y necesidad del envío de un mensaje a todos los móviles de la zona afectada.

Pero Pradas no solo se quedó ahí. Y además de afirmar en un primer momento que desconocía el ES-Alert, llegó a decir que este era un sistema en pruebas. "No está reglado, no está en nuestros planes, es un borrador", aseguró la encargada de la Conselleria de Interior y responsable de Emergencias sobre un sistema que funciona desde enero del año pasado.

De hecho, fue el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien desmintió a Pradas y aseguró que el sistema ES-Alert no estaba en pruebas y que llevaba a disposición de la administración autónomica desde el 2022.

"Me remito a las manifestaciones de la vicepresidenta tercera. El sistema ES-Alert fue puesto a disposición en el año 2022 y ha sido activado por distintas comunidades en más de 50 ocasiones", aseguró Marlaska el pasado 9 de noviembre tras las mentiras de la consellera.

Precisamente uno de los momentos destacados de Pradas fue cuando el 8 de noviembre, a su llegada al CECOPI, la consellera recibió las preguntas de los medios. "¿Por qué lanzaron la alerta tan tarde cuando estaba muriendo gente? ¿Por qué ha mentido consellera?", preguntaron los periodistas. Más allá de decir "ya hice declaraciones", al escuchar la segunda pregunta, Pradas se giró con mirada desafiante hacia la zona donde se encontraban los periodistas y no dijo nada.

