Nuevo choque institucional entre el Gobierno y la Generalitat. Tras las mentiras de la consellera de Justicia, Salomé Pradas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que el sistema ES-Alert no estaba en pruebas y que llevaba a disposición de la administración autónomica desde el 2022.

"Me remito a las manifestaciones de la vicepresidenta tercera. El sistema ES-Alert fue puesto a disposicón en el año 2022 y ha sido activado por distintas comunidades en más de 50 ocasiones", ha declarado el ministro desmintiendo a la consellera.

Además, Marlaska no ha querido declarar sobre dimisión Consellera y ha asegurado que no va a "entrar en valoraciones que no tocan ahora" porque está "centrado en la reconstrucción". En cuanto a las llamadas de Ribera a Mazón, el socialista tampoco se ha mojado, pero que se remite a las declaraciones de la ministra.