La localidad de Chiva, una de las más afectadas por la DANA que ha asolado la provincia de Valencia, ha reclamado con urgencia ayuda para tener agua potable y para arreglar una avería eléctrica que afecta a la población y víveres para los vecinos. Han pasado tres días y siguen sin llegar las ayudas. Una situación crítica que los vecinos denuncian con el objetivo de retomar la normalidad y para seguir con la búsqueda de los desaparecidos.

¿Cuál es la solución? Pues palas, cubos y la maquinaria pesada de los locales. La solidaridad y el trabajo para tratar de reconstruir la zona es lo único que tiene Chiva. Sin embargo, la zona cero sigue en muy mal estado, lleno de barro y escombros. En declaraciones a laSexta, un matrimonio del pueblo, que se salvó porque vivían en un segundo piso, han explicado que vivieron todo como si fuera un "tsunami, como si estuvieran en un barco".

"Esto ha sido horrible, ha sido horroroso, no hay palabras. Esa noche fue... No doy crédito aun de lo que estamos viendo y viviendo todo el pueblo. Gracias a los vecinos que vienen a ayudar", ha explicado Mari. También ha recalcado que son los vecinos los que están lidiando con la situación, ya que Chiva está sin agua, sin electricidad y hasta este viernes no tenían cobertura.

Manolo, marido de Mari, es uno de los vecinos que están tratando de sacar los escombros y el barro del municipio. Él mismo ha manifestado que está en un sótano "sacando todo lo que puedo de mi finca" y ha agradecido la cantidad de voluntarios, sobre todo gente joven, de otros pueblos cercanos que se han acercado para ayudar a Chiva.

Por otro lado, también han destacado que lo que se ha vivido en el municipio ha sido "muy fuerte" y que son imágenes que siguen sin creerse: "Las imágenes que hemos visto son muy fuertes, pero lo que vivimos aquí en directo fue el fin del mundo. Un horror. Yo tengo balcones a los dos lados y por una calle veías 20 coches y por la otra un mar de agua".

Una situación que no solo les está afectando físicamente, sino que a nivel psicológico está siendo muy duro. "Al otro día las caras de la gente estaban desencajadas. No dábamos crédito, pero es que seguimos sin dar crédito a lo que hay", ha apuntado Mari, mientras que Manolo ha afirmado que "es el fin del mundo".