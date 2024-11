Salen a la luz nuevas contradicciones en el relato de la Generalitat Valenciana sobre la gestión política de la DANAel día de la tragedia. Ese martes, 29 de octubre, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, llamó hasta en tres ocasiones a la consellera responsable del área de emergencias, Salomé Pradas, para ofrecerle medios, sin recibir petición alguna.

Así lo avanzaba la 'Cadena SER' el miércoles, una información ante la que la consellera se defendió en una entrevista en 'À Punt', donde negó que la delegada le hubiera ofrecido el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) "en un punto concreto". Sin embargo, un audio captado por 'TVE' el mismo día del desastre la desmiente: en él puede oírse a Pradas hablando con su equipo de ese ofrecimiento.

El mismo día de la catástrofe, la cadena pública captó a las 12:45 horas el momento en el que Pradas dice a sus colaboradores: "Por ejemplo, de la UME, que se ha puesto a disposición para desplazarse allí". Una grabación que choca frontalmente con las declaraciones de Pradas de este jueves en 'À Punt'.

"Ella [la delegada, Pilar Bernabé] lo único que me traslada al mediodía es que acaba de tener una reunión con su equipo", afirmaba la consellera de Justicia e Interior. "No me traslada ningún dato alarmante en ese momento, niego que ella en ese momento ofrezca el despliegue de la UME en un punto concreto", insistía.

Desconocimiento sobre las alertas

No es la única revelación que en las últimas horas ha aumentado el cuestionamiento sobre la gestión de Pradas, pues en esa misma entrevista con la televisión valenciana admitió que hasta el mismo día de la tragedia desconocía la existencia del sistema de alertas masivas a la población a través de sus teléfonos móviles.

La consellera relató la llamada que mantuvo a las 20:00 horas del día de los hechos con el secretario de Estado de Transición Ecológica. "Ahí es cuando un técnico nos informa de que existe un mecanismo que se llama ES-Alert, que no está por ahora reglado , que no está en nuestros planes autonómicos, que es todavía un borrador que está en el comité nacional de protección civil por aprobar", explicaba. Ese sistema, en cualquier caso, estaba ya operativo en la Comunitat Valenciana, según se desprende de una nota de prensaemitida hace algo más de un año por la propia Generalitat.

Posteriormente, y ante el revuelo suscitado por el desconocimiento de la responsable autonómica de emergencias sobre unas alertas que no se activaron hasta pasadas las 20:00 horas, la consellera intentaba desmentir posteriormente que no lo conociera. "Por supuesto que conocía la existencia del sistema de envío masivo de mensajes de alertas a la población en casos de emergencias, sistema que se activó por parte del Cecopi una vez que el Ministerio de Transición Ecológica reconoció a las 20 horas del 29 de octubre el riesgo inminente de rotura de la presa de Forata", aseguraba en un tuit.

Esa reunión de emergencia, precisamente, está en el punto de mira no solo por la tardía hora a la que se envió la alerta a la población, cuando la situación ya era crítica y había pueblos inundados, sino también porque el president de la Generalitat, Carlos Mazón, se incorporó dos horas despuésde que comenzara.

El dirigente autonómico asegura que estaba en un "almuerzo de trabajo" y que "estaba comunicado todo el rato personalmente con todo lo que ocurría" -pese a lo cual no abandonó esa comida para atender la emergencia-, pero informaciones de 'elDiario.es' recogen que estuvo ilocalizable y que la consellera Pradas, que sí estaba en la reunión desde que comenzó a las 17:00 horas, intentó contactar con él varias veces, sin éxito.